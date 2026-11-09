Χωρίς Αντίνο ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι
SPORTS
Σαντίνο Αντίνο Παναθηναϊκός Super League 1 Ατρόμητος

Χωρίς Αντίνο ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι

Ο Αργεντίνος εξτρέμ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στο ματς με τον Ηρακλή και θα εκτίσει τη μία αγωνιστική της ποινής του στο Περιστέρι

Χωρίς Αντίνο ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι
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Ο Σαντίνο Αντίνο δε θα είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. 

Ο Αργεντίνος εξτρέμ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον αγώνα των πρασίνων με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, με αποτέλεσμα να έπρεπε να δηλωθεί σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς προκειμένου να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής. 

Οι πράσινοι δήλωσαν τον Αντίνο στο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 29/11 (17:00). Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του τον Αργεντίνο εξτρέμ στα παιχνίδια με τον ΟΦΗ (11η αγωνιστική, 22/11), αλλά και σε αυτά φυσικά που ακολουθούν αυτό στο Περιστέρι, με Άρη εντός και ΠΑΟΚ εκτός.
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