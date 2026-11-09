Ο Ολυμπιακός ανέβασε βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται από τον αγώνα στο Μαρούσι
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Ολυμπιακός Διαιτησία Μαρούσι GBL

Ο Ολυμπιακός ανέβασε βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται από τον αγώνα στο Μαρούσι

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ένα σύντομο βίντεο στα social media εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη διαιτησία του αγώνα κόντρα στο Μαρούσι

Ο Ολυμπιακός ανέβασε βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται από τον αγώνα στο Μαρούσι
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Την αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός προκάλεσαν δύο διαιτητικές αποφάσεις από την αναμέτρηση με το Μαρούσι, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν βίντεο στα social media, στο οποίο παρουσιάζουν δύο φάσεις από τα τελευταία 2.50 λεπτά της αναμέτρησης.

Πρόκειται για δύο περιπτώσεις στις οποίες οι διαιτητές καταλόγισαν φάουλ, σε ένα χρονικό σημείο όπου η διαφορά στο σκορ παρέμενε μικρή και η έκβαση του αγώνα δεν είχε κριθεί.


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