Συγκεντρώθηκαν οι Έλληνες διεθνείς για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, δείτε βίντεο
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Nations League Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Συγκεντρώθηκαν οι Έλληνες διεθνείς για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς Nations League επιστρέφει η Εθνική Ελλάδας, με τους διεθνείς να συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των αγώνων κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία αντίστοιχα

Συγκεντρώθηκαν οι Έλληνες διεθνείς για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, δείτε βίντεο
Σε ρυθμούς Nations League κινείται πλέον η Εθνική Ελλάδας, καθώς οι διεθνείς ποδοσφαιριστές συγκεντρώθηκαν ενόψει των δύο καθοριστικών αναμετρήσεων που ακολουθούν στη League A της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, έχοντας μπροστά του δύο ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμασίες απέναντι στην Ολλανδία και τη Σερβία.



Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:45, ενώ τρεις ημέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, επίσης στις 21:45.



Η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου με οκτώ βαθμούς, όσους έχει και η Ολλανδία, ενώ η Γερμανία ακολουθεί με πέντε. Αυτό σημαίνει πως τα δύο παιχνίδια που απομένουν είναι καθοριστικά για την τελική κατάταξη και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

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