Εθνική Ολλανδίας: Με όλα της τα όπλα κόντρα στην Ελλάδα - Αναλυτικά οι επιλογές του Τσάβι

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Την αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για τις αναμετρήσεις με την Ελλάδα και τη Γερμανία στο Nations League ανακοίνωσε την Παρασκευή (6/11) ο Τσάβι Ερνάντεθ.Το σημαντικότερο νέο αφορά την επιστροφή του Φρένκι ντε Γιονγκ, ο οποίος βρίσκεται ξανά στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά από αρκετούς μήνες απουσίας.Ο μέσος της Μπαρτσελόνα είχε να αγωνιστεί με το εθνόσημο από το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ένας τραυματισμός τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.Στα τέλη Οκτωβρίου επέστρεψε στις υποχρεώσεις της ισπανικής ομάδας και πλέον είναι έτοιμος να ενισχύσει ξανά και την εθνική του ομάδα.Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ντόνιελ Μάλεν, ο οποίος είχε χάσει τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού.Παράλληλα, ο Τσάβι διατηρεί στις επιλογές του τους Ρούμπεν φαν Μπόμελ, Μεξ Μέερντινκ και Γκίβαϊ Ζέχιελ, που είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη τους εμφάνιση στην αποστολή της ανδρικής ομάδας στην προηγούμενη κλήση. Παρόντες είναι επίσης οι Ίαν Μάατσεν και Τζάστιν Κλάιφερτ.Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Λουτσιάνο Βαλεντέ, Τζόσουα Ζίρκζε και Κένεθ Τέιλορ. Δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή ούτε οι τραυματίες Ράιαν Γκράβενμπερχ, Ζερεμί Φρίμπονγκ, Γιόρελ Χάτο και Νέιθαν Άκε.Τερματοφύλακες: Μπαρτ Φερμπρούχεν (Μπράιτον), Μαρκ Φλέκεν (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Ρόμπιν Ρουφς (Σάντερλαντ).Αμυντικοί: Βίρτζιλ φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ντένζελ Ντάμφρις (Ρεάλ Μαδρίτης), Ίαν Μάατσεν (Άστον Βίλα), Λουτσαρέλ Χεερτράουντα (Αϊντχόφεν), Γιαν Πολ φαν Χέκε (Τότεναμ), Γιούριεν Τίμπερ (Άρσεναλ), Μίκι φαν ντε Φεν (Τότεναμ).Μέσοι: Φρένκι ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Τέουν Κουπμάινερς (Γιουβέντους), Τιτζάνι Ράιντερς (Αλ Καντίσια), Χους Τιλ (Αϊντχόφεν), Κουίντεν Τίμπερ (Κρίσταλ Πάλας), Τζόι Φέιρμαν (Μπορούσια Ντόρτμουντ), Γκίβαϊ Ζέχιελ (Φέγενορντ).Επιθετικοί: Ρούμπεν φαν Μπόμελ (Αϊντχόφεν), Μπράιαν Μπρόμπεϊ (Σάντερλαντ), Κόντι Χάκπο (Λίβερπουλ), Τζάστιν Κλάιφερτ (Μπόρνμουθ), Νόα Λανγκ (Νάπολι), Ντόνιελ Μάλεν (Ρόμα), Μεξ Μέερντινκ (Άλκμααρ), Κρέσενσιο Σάμερβιλ (Αλ Χιλάλ).