Κόντης μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ: «Κάναμε περήφανη όλη την Κρήτη, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»
Κόντης μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ: «Κάναμε περήφανη όλη την Κρήτη, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»
Ο προπονητής των Κρητικών αποθέωσε τους παίκτες του για τη νίκη με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά και εξήγησε πώς η ομάδα του κατάφερε να κυριαρχήσει
Ο ΟΦΗ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Βουκουρέστι, επικρατώντας με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά, με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, και πανηγύρισε ένα σπουδαίο «διπλό» που τον ανέβασε στη 16η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς. Οι Κρητικοί κυριάρχησαν απέναντι στην ισραηλινή ομάδα και έκαναν σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια, αν και η αποχώρηση του σκόρερ Φούντα με πρόβλημα τραυματισμού προκάλεσε ανησυχία.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του τόσο για την εμφάνιση όσο και για την προσήλωση στο αγωνιστικό πλάνο. Ο προπονητής του ΟΦΗ υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε περήφανους τους φιλάθλους της, ενώ εκτίμησε πως το τελικό σκορ θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο.
«Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά. Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση. Χαιρόμουν να τους βλέπω να παίζουν ποδόσφαιρο σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε περήφανο όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ, τον κόσμο που μας ειδε από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, ένα απίστευτο αποτέλεσμα, μια μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».
«Είχα πει και πριν το παιχνίδι ότι η Χάποελ είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Έπρεπε να ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, τακτικά πιστοί στο πλάνο μας. Ξέραμε τον τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Θέλαμε απλά λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε στην αρχή, ειδικά οι χαφ μας. Κλέψαμε πάρα πολλές μπάλες, είχαμε πολύ καλές προϋποθέσεις. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική πάσα».
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του τόσο για την εμφάνιση όσο και για την προσήλωση στο αγωνιστικό πλάνο. Ο προπονητής του ΟΦΗ υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε περήφανους τους φιλάθλους της, ενώ εκτίμησε πως το τελικό σκορ θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο.
«Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»Για την εμφάνιση και τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης δήλωσε:
«Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά. Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση. Χαιρόμουν να τους βλέπω να παίζουν ποδόσφαιρο σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε περήφανο όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ, τον κόσμο που μας ειδε από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, ένα απίστευτο αποτέλεσμα, μια μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».
«Μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα γκολ»Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΦΗ κατάφερε να επιβληθεί της Χάποελ Μπερ Σεβά, ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην τακτική προσήλωση των ποδοσφαιριστών του και στις ευκαιρίες που δημιούργησαν:
«Είχα πει και πριν το παιχνίδι ότι η Χάποελ είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Έπρεπε να ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, τακτικά πιστοί στο πλάνο μας. Ξέραμε τον τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Θέλαμε απλά λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε στην αρχή, ειδικά οι χαφ μας. Κλέψαμε πάρα πολλές μπάλες, είχαμε πολύ καλές προϋποθέσεις. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική πάσα».
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