Euroleague: Μεγάλα «διπλά» για Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Παρί, νίκες για Φενέρμπαχτσε και Μπάγερν, δείτε βίντεο
Euroleague: Μεγάλα «διπλά» για Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Παρί, νίκες για Φενέρμπαχτσε και Μπάγερν, δείτε βίντεο
Τέσσερις εκτός έδρας νίκες στις πέντε αναμετρήσεις της Πέμπτης, εντυπωσιακή ανατροπή στο Μιλάνο, θρίλερ στη Βουλγαρία και τριπλή ισοβαθμία στην τρίτη θέση της βαθμολογίας
Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε την Πέμπτη (5/11) η 10η αγωνιστική της Euroleague, με τις φιλοξενούμενες ομάδες να πανηγυρίζουν τέσσερις νίκες. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 93-90 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία, η Βαλένθια ανέτρεψε διαφορά οκτώ πόντων και νίκησε την Αρμάνι στο Μιλάνο με 84-73, ενώ η Παρί πέρασε από την Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας την Αναντολού Εφές με 95-90. Η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε άνετα της Μπασκόνια με 84-65, ενώ η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 99-95. Είχε προηγηθεί την Τετάρτη η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 στην παράταση.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε με 93-90 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 7-3, μία εβδομάδα πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (13/11) στο Telekom Center Athens.
Οι Καταλανοί πήραν τον έλεγχο του αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο και έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 14 πόντους (64-78 στο 32΄), όμως η Χάποελ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια.
Με τον Βασίλιε Μίτσιτς να πετυχαίνει μεγάλα σουτ, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στη διεκδίκηση της νίκης. Τελικά, ο Ντάριο Μπριθουέλα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, πέτυχε το καθοριστικό καλάθι για το 90-93, πέντε δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Μίτσιτς αστόχησε στην τελευταία επίθεση, με την Μπαρτσελόνα να φεύγει νικήτρια και τη Χάποελ να υποχωρεί στο 6-4.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 46-46, 64-73, 90-93.
Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της αγωνιστικής πραγματοποίησε η Βαλένθια, η οποία πέρασε με 84-73 από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, χάρη σε ένα εξαιρετικό τελευταίο δεκάλεπτο.
Μπαρτσελόνα: Με υπογραφή Μπριθουέλα το μεγάλο «διπλό» απέναντι στη Χάποελ
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε με 93-90 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 7-3, μία εβδομάδα πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (13/11) στο Telekom Center Athens.
Οι Καταλανοί πήραν τον έλεγχο του αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο και έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 14 πόντους (64-78 στο 32΄), όμως η Χάποελ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια.
Με τον Βασίλιε Μίτσιτς να πετυχαίνει μεγάλα σουτ, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στη διεκδίκηση της νίκης. Τελικά, ο Ντάριο Μπριθουέλα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, πέτυχε το καθοριστικό καλάθι για το 90-93, πέντε δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Μίτσιτς αστόχησε στην τελευταία επίθεση, με την Μπαρτσελόνα να φεύγει νικήτρια και τη Χάποελ να υποχωρεί στο 6-4.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 46-46, 64-73, 90-93.
Βαλένθια: Εντυπωσιακή ανατροπή στο Μιλάνο με επιμέρους 33-14
Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της αγωνιστικής πραγματοποίησε η Βαλένθια, η οποία πέρασε με 84-73 από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, χάρη σε ένα εξαιρετικό τελευταίο δεκάλεπτο.
Οι Ισπανοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ με οκτώ πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου (59-51), όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν ολοκληρωτικά, τρέχοντας επιμέρους σκορ 33-14.
Με αυτή τη νίκη η Βαλένθια έφτασε στο 7-3 και βρέθηκε σε τριπλή ισοβαθμία με τη Φενέρμπαχτσε και την Μπαρτσελόνα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κάμερον Τέιλορ με 17 πόντους, ενώ ο Άρμονι Μπρουκς πρόσθεσε 16 και ο Τι Τζέι Σορτς 15.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 37-40, 59-51, 73-84.
Με πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί, η Παρί πανηγύρισε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 95-90 απέναντι στην Αναντολού Εφές, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-6.
Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στη διοργάνωση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους, 9 ασίστ και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).
Πρόκειται για την καλύτερη φετινή επίδοση παίκτη της Παρί και τη δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία του συλλόγου.
Για την Αναντολού Εφές, ο Κάμερον Πέιν σημείωσε 33 πόντους και ο Μάλκολμ πρόσθεσε 20, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την έκτη ήττα της τουρκικής ομάδας.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 36-42, 70-66, 90-95.
Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 84-65 της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη και ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-3.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό της, προηγήθηκε με 33-18 στο πρώτο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20 πόντων (52-32), μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο σε τυπική διαδικασία.
Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από το ντεμπούτο του Ντουάιτ Πάουελ, ο οποίος αγωνίστηκε για 13 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 3 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα.
Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους, ενώ ο Κι πρόσθεσε 13 και ο Κλάιμπερν 10.
Για την Μπασκόνια, που υποχώρησε στο 1-9, οι Στιούαρτ και Σίμονς πέτυχαν από 12 πόντους. Ανησυχία προκάλεσε η αποχώρηση του Κένεθ Φαρίντ με ενοχλήσεις, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του με 10 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 33-18, 52-32, 63-41, 84-65.
Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε την παράδοξη φετινή πορεία της στη Euroleague, επικρατώντας εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 99-95 και φτάνοντας στο 3-7.
Το αξιοσημείωτο είναι πως και οι τρεις νίκες της γερμανικής ομάδας έχουν επιτευχθεί μακριά από το Μόναχο. Μετά τα «διπλά» απέναντι στη Χάποελ και την Αναντολού Εφές, η ομάδα του Άντον Γκαβέλ κατάφερε να περάσει και από τη Γαλλία.
Η Μπάγερν μπήκε στην τελευταία περίοδο προηγούμενη με 73-66, όμως η Βιλερμπάν επιχείρησε την ανατροπή. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση και κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Όστιν Γουάιλι με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 33 μονάδες αξιολόγησης, ενώ ο Λούτσιτς πρόσθεσε 18 πόντους και ο Τζέσαπ 14.
Για τη Βιλερμπάν, ο πολύπειρος Μιλς σημείωσε 22 πόντους και ο Γκατς 18, με τη γαλλική ομάδα να υποχωρεί στο 4-6.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-45, 66-73, 95-99.
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115 (παρ., 101-101 κ.α.)
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Αναντολού Εφές - Παρί 90-95
Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93
Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99
Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας (21:15)
Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ολυμπιακός 7-2
Φενέρμπαχτσε 7-3
Μπαρτσελόνα 7-3
Βαλένθια 7-3
Ερυθρός Αστέρας 6-3
Ντουμπάι 6-3
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
Ζάλγκιρις Κάουνας 5-4
Βίρτους Μπολόνια 4-5
Παρτιζάν 4-5
Μπεσίκτας 4-5
Βιλερμπάν 4-6
Αναντολού Εφές 4-6
Παρί 4-6
Μπάγερν Μονάχου 3-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
Αρμάνι Μιλάνο 1-9
Μπασκόνια 1-9
21:45 Παρί - Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτιζάν - Μπασκόνια
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
20:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
19:30 Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30 Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
Με αυτή τη νίκη η Βαλένθια έφτασε στο 7-3 και βρέθηκε σε τριπλή ισοβαθμία με τη Φενέρμπαχτσε και την Μπαρτσελόνα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κάμερον Τέιλορ με 17 πόντους, ενώ ο Άρμονι Μπρουκς πρόσθεσε 16 και ο Τι Τζέι Σορτς 15.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 37-40, 59-51, 73-84.
Παρί: Ο εκπληκτικός Ιφί υπέγραψε τη νίκη επί της Εφές
Με πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί, η Παρί πανηγύρισε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 95-90 απέναντι στην Αναντολού Εφές, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-6.
Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στη διοργάνωση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους, 9 ασίστ και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).
Πρόκειται για την καλύτερη φετινή επίδοση παίκτη της Παρί και τη δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία του συλλόγου.
Για την Αναντολού Εφές, ο Κάμερον Πέιν σημείωσε 33 πόντους και ο Μάλκολμ πρόσθεσε 20, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την έκτη ήττα της τουρκικής ομάδας.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 36-42, 70-66, 90-95.
Φενέρμπαχτσε: Περίπατος απέναντι στην Μπασκόνια και ντεμπούτο Πάουελ
Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 84-65 της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη και ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-3.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό της, προηγήθηκε με 33-18 στο πρώτο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20 πόντων (52-32), μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο σε τυπική διαδικασία.
Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από το ντεμπούτο του Ντουάιτ Πάουελ, ο οποίος αγωνίστηκε για 13 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 3 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα.
Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους, ενώ ο Κι πρόσθεσε 13 και ο Κλάιμπερν 10.
Για την Μπασκόνια, που υποχώρησε στο 1-9, οι Στιούαρτ και Σίμονς πέτυχαν από 12 πόντους. Ανησυχία προκάλεσε η αποχώρηση του Κένεθ Φαρίντ με ενοχλήσεις, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του με 10 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 33-18, 52-32, 63-41, 84-65.
Μπάγερν: Τρίτο «διπλό» σε ισάριθμες νίκες, λύγισε τη Βιλερμπάν
Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε την παράδοξη φετινή πορεία της στη Euroleague, επικρατώντας εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 99-95 και φτάνοντας στο 3-7.
Το αξιοσημείωτο είναι πως και οι τρεις νίκες της γερμανικής ομάδας έχουν επιτευχθεί μακριά από το Μόναχο. Μετά τα «διπλά» απέναντι στη Χάποελ και την Αναντολού Εφές, η ομάδα του Άντον Γκαβέλ κατάφερε να περάσει και από τη Γαλλία.
Η Μπάγερν μπήκε στην τελευταία περίοδο προηγούμενη με 73-66, όμως η Βιλερμπάν επιχείρησε την ανατροπή. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση και κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Όστιν Γουάιλι με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 33 μονάδες αξιολόγησης, ενώ ο Λούτσιτς πρόσθεσε 18 πόντους και ο Τζέσαπ 14.
Για τη Βιλερμπάν, ο πολύπειρος Μιλς σημείωσε 22 πόντους και ο Γκατς 18, με τη γαλλική ομάδα να υποχωρεί στο 4-6.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-45, 66-73, 95-99.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικήςΤετάρτη 4 Νοεμβρίου
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115 (παρ., 101-101 κ.α.)
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Αναντολού Εφές - Παρί 90-95
Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93
Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99
Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας (21:15)
Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η βαθμολογία της EuroleagueΠαναθηναϊκός 8-2
Ολυμπιακός 7-2
Φενέρμπαχτσε 7-3
Μπαρτσελόνα 7-3
Βαλένθια 7-3
Ερυθρός Αστέρας 6-3
Ντουμπάι 6-3
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
Ζάλγκιρις Κάουνας 5-4
Βίρτους Μπολόνια 4-5
Παρτιζάν 4-5
Μπεσίκτας 4-5
Βιλερμπάν 4-6
Αναντολού Εφές 4-6
Παρί 4-6
Μπάγερν Μονάχου 3-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
Αρμάνι Μιλάνο 1-9
Μπασκόνια 1-9
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικήςΤετάρτη 11 Νοεμβρίου
21:45 Παρί - Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτιζάν - Μπασκόνια
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
20:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
19:30 Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30 Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
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