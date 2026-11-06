Euroleague: Μεγάλα «διπλά» για Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Παρί, νίκες για Φενέρμπαχτσε και Μπάγερν, δείτε βίντεο

Παρί: Ο εκπληκτικός Ιφί υπέγραψε τη νίκη επί της Εφές

Φενέρμπαχτσε: Περίπατος απέναντι στην Μπασκόνια και ντεμπούτο Πάουελ

Μπάγερν: Τρίτο «διπλό» σε ισάριθμες νίκες, λύγισε τη Βιλερμπάν

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Οι Ισπανοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ με οκτώ πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου (59-51), όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν ολοκληρωτικά, τρέχοντας επιμέρους σκορ 33-14.Με αυτή τη νίκη η Βαλένθια έφτασε στο 7-3 και βρέθηκε σε τριπλή ισοβαθμία με τη Φενέρμπαχτσε και την Μπαρτσελόνα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κάμερον Τέιλορ με 17 πόντους, ενώ ο Άρμονι Μπρουκς πρόσθεσε 16 και ο Τι Τζέι Σορτς 15.Τα δεκάλεπτα: 15-24, 37-40, 59-51, 73-84.Με πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί, η Παρί πανηγύρισε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 95-90 απέναντι στην Αναντολού Εφές, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-6.Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στη διοργάνωση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους, 9 ασίστ και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).Πρόκειται για την καλύτερη φετινή επίδοση παίκτη της Παρί και τη δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία του συλλόγου.Για την Αναντολού Εφές, ο Κάμερον Πέιν σημείωσε 33 πόντους και ο Μάλκολμ πρόσθεσε 20, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την έκτη ήττα της τουρκικής ομάδας.Τα δεκάλεπτα: 26-23, 36-42, 70-66, 90-95.Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 84-65 της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη και ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-3.Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό της, προηγήθηκε με 33-18 στο πρώτο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20 πόντων (52-32), μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο σε τυπική διαδικασία.Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από το ντεμπούτο του Ντουάιτ Πάουελ, ο οποίος αγωνίστηκε για 13 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 3 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα.Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους, ενώ ο Κι πρόσθεσε 13 και ο Κλάιμπερν 10.Για την Μπασκόνια, που υποχώρησε στο 1-9, οι Στιούαρτ και Σίμονς πέτυχαν από 12 πόντους. Ανησυχία προκάλεσε η αποχώρηση του Κένεθ Φαρίντ με ενοχλήσεις, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του με 10 πόντους και 15 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 33-18, 52-32, 63-41, 84-65.Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε την παράδοξη φετινή πορεία της στη Euroleague, επικρατώντας εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 99-95 και φτάνοντας στο 3-7.Το αξιοσημείωτο είναι πως και οι τρεις νίκες της γερμανικής ομάδας έχουν επιτευχθεί μακριά από το Μόναχο. Μετά τα «διπλά» απέναντι στη Χάποελ και την Αναντολού Εφές, η ομάδα του Άντον Γκαβέλ κατάφερε να περάσει και από τη Γαλλία.Η Μπάγερν μπήκε στην τελευταία περίοδο προηγούμενη με 73-66, όμως η Βιλερμπάν επιχείρησε την ανατροπή. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση και κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Όστιν Γουάιλι με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 33 μονάδες αξιολόγησης, ενώ ο Λούτσιτς πρόσθεσε 18 πόντους και ο Τζέσαπ 14.Για τη Βιλερμπάν, ο πολύπειρος Μιλς σημείωσε 22 πόντους και ο Γκατς 18, με τη γαλλική ομάδα να υποχωρεί στο 4-6.Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-45, 66-73, 95-99.Τετάρτη 4 ΝοεμβρίουΡεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115 (παρ., 101-101 κ.α.)Πέμπτη 5 ΝοεμβρίουΑναντολού Εφές - Παρί 90-95Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84Παρασκευή 6 ΝοεμβρίουΟλυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας (21:15)Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις ΚάουναςΒίρτους Μπολόνια - ΝτουμπάιΠαρτιζάν - Μακάμπι Τελ ΑβίβΠαναθηναϊκός 8-2Ολυμπιακός 7-2Φενέρμπαχτσε 7-3Μπαρτσελόνα 7-3Βαλένθια 7-3Ερυθρός Αστέρας 6-3Ντουμπάι 6-3Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4Ρεάλ Μαδρίτης 6-4Ζάλγκιρις Κάουνας 5-4Βίρτους Μπολόνια 4-5Παρτιζάν 4-5Μπεσίκτας 4-5Βιλερμπάν 4-6Αναντολού Εφές 4-6Παρί 4-6Μπάγερν Μονάχου 3-7Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7Αρμάνι Μιλάνο 1-9Μπασκόνια 1-9Τετάρτη 11 Νοεμβρίου21:45 Παρί - Φενέρμπαχτσε21:45 Παρτιζάν - ΜπασκόνιαΠέμπτη 12 Νοεμβρίου20:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου21:30 Αρμάνι Μιλάνο - ΖάλγκιριςΠαρασκευή 13 Νοεμβρίου19:30 Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα21:30 Βιλερμπάν - Μπεσίκτας