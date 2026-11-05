Δουβίκας για το χατ τρικ στο Champions League: Απίστευτο συναίσθημα, ξεχωριστή στιγμή
SPORTS
Τάσος Δουβίκας Κόμο Champions League

Δουβίκας για το χατ τρικ στο Champions League: Απίστευτο συναίσθημα, ξεχωριστή στιγμή

Ο διεθνής επιθετικός σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην ιστορική βραδιά με την Κόμο και τα τρία γκολ που πέτυχε στο 9-1 επί της Λανς, μπήκε στην καλύτερη εντεκάδα της αγωνιστικής

Δουβίκας για το χατ τρικ στο Champions League: Απίστευτο συναίσθημα, ξεχωριστή στιγμή
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Ο Τάσος Δουβίκας είναι από τα πρόσωπα του Champions League στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της League Phase. 

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός με τρία γκολ που πέτυχε ανέβηκε με 6 συνολικά στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της φετινής διοργάνωσης. Φυσικά, μπήκε και στην καλύτερη εντεκάδα της 4ης αγωνιστικής. 

Ο Δουβίκας με ανάρτησή του στα social media, μίλησε για το 9-1 της Κόμο επί της Λανς και τα τρία γκολ που πέτυχε στη Γαλλία: «Μια ξεχωριστή στιγμή στη μεγαλύτερη σκηνή! Απίστευτο συναίσθημα να πετυχαίνεις χατ-τρικ στο Champions League, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί για την ομάδα!

Περήφανος για όλους. Συνεχίζουμε δυνατά, όλοι μαζί!» έγραψε χαρακτηριστικά.

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