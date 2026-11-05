Η ΟΥΕΦΑ για τον Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού: «Απίστευτη δύναμη», βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Αρμάντο Γκονζάλες Europa League

Η ΟΥΕΦΑ για τον Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού: «Απίστευτη δύναμη», βίντεο

Στο λογαριασμό του Europa League στα social media ανέβηκε φάση από τον αγώνα των ερυθρόλευκων με τη Ρεν και πρωταγωνιστή τον Μεξικανό επιθετικό

Η ΟΥΕΦΑ για τον Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού: «Απίστευτη δύναμη», βίντεο
Ο Ολυμπιακός έφυγε με την ισοπαλία στις αποσκευές του (0-0) από τη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Ρεν για τη League Phase του Europa League. 

Οι ερυθρόλευκοι με το αποτέλεσμα αυτό διατήρησαν το αήττητο με τρεις νίκες και μία ισοπαλία και έχουν ακόμα τέσσερις αγωνιστικές προκειμένου να φανεί ποια θα είναι η ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Ο απολογισμός είναι 10 βαθμοί σε τέσσερις αναμετρήσεις ενώ ακολουθεί ο αγώνας με τη Μίλαν στις 26/11 (19:45). 

Ο λογαριασμός του Europa League στα social media ανέβασε ένα βίντεο από το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεν. Σε αυτό, διακρίνεται σε φάση από το παιχνίδι στη Γαλλία ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος κερδίζει μονομαχία στο κέντρο του γηπέδου. 

«Απίστευτη δύναμη» είναι το σχόλιο από το λογαριασμό της ΟΥΕΦΑ που συνοδεύει το βίντεο για τον 23χρονο Μεξικανό επιθετικό. 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης