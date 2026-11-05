Η ΟΥΕΦΑ για τον Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού: «Απίστευτη δύναμη», βίντεο
Η ΟΥΕΦΑ για τον Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού: «Απίστευτη δύναμη», βίντεο
Στο λογαριασμό του Europa League στα social media ανέβηκε φάση από τον αγώνα των ερυθρόλευκων με τη Ρεν και πρωταγωνιστή τον Μεξικανό επιθετικό
Ο Ολυμπιακός έφυγε με την ισοπαλία στις αποσκευές του (0-0) από τη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Ρεν για τη League Phase του Europa League.
Οι ερυθρόλευκοι με το αποτέλεσμα αυτό διατήρησαν το αήττητο με τρεις νίκες και μία ισοπαλία και έχουν ακόμα τέσσερις αγωνιστικές προκειμένου να φανεί ποια θα είναι η ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Ο απολογισμός είναι 10 βαθμοί σε τέσσερις αναμετρήσεις ενώ ακολουθεί ο αγώνας με τη Μίλαν στις 26/11 (19:45).
Ο λογαριασμός του Europa League στα social media ανέβασε ένα βίντεο από το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεν. Σε αυτό, διακρίνεται σε φάση από το παιχνίδι στη Γαλλία ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος κερδίζει μονομαχία στο κέντρο του γηπέδου.
«Απίστευτη δύναμη» είναι το σχόλιο από το λογαριασμό της ΟΥΕΦΑ που συνοδεύει το βίντεο για τον 23χρονο Μεξικανό επιθετικό.
Οι ερυθρόλευκοι με το αποτέλεσμα αυτό διατήρησαν το αήττητο με τρεις νίκες και μία ισοπαλία και έχουν ακόμα τέσσερις αγωνιστικές προκειμένου να φανεί ποια θα είναι η ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Ο απολογισμός είναι 10 βαθμοί σε τέσσερις αναμετρήσεις ενώ ακολουθεί ο αγώνας με τη Μίλαν στις 26/11 (19:45).
Ο λογαριασμός του Europa League στα social media ανέβασε ένα βίντεο από το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεν. Σε αυτό, διακρίνεται σε φάση από το παιχνίδι στη Γαλλία ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος κερδίζει μονομαχία στο κέντρο του γηπέδου.
«Απίστευτη δύναμη» είναι το σχόλιο από το λογαριασμό της ΟΥΕΦΑ που συνοδεύει το βίντεο για τον 23χρονο Μεξικανό επιθετικό.
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