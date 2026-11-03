Τρινκιέρι: «Θα έρθουν να με βρουν οι θεοί του ελληνικού μπάσκετ με τόσους πόντους που δεχθήκαμε»
Τρινκιέρι: «Θα έρθουν να με βρουν οι θεοί του ελληνικού μπάσκετ με τόσους πόντους που δεχθήκαμε»
Όσα δήλωσε ο Ιταλός προπονητής μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα
Ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη κόντρα στη Ρόμα BC με 113-111, με τον Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του να τονίζει πως οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα τον βρουν σήμερα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι στη flash interview:
«Οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν σήμερα με τόσους πόντους. Αυτό που μετράει είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε. Είχαμε καλές στιγμές. Έβαλαν μεγάλα σουτ, ελέγξαμε καλύτερα το ματς.
Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε. Χάσαμε κάπως το μομέντουμ, αλλά ευτυχώς έχω αυτούς τους παίκτες στο τέλος».
Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι στη flash interview:
«Οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν σήμερα με τόσους πόντους. Αυτό που μετράει είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε. Είχαμε καλές στιγμές. Έβαλαν μεγάλα σουτ, ελέγξαμε καλύτερα το ματς.
Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε. Χάσαμε κάπως το μομέντουμ, αλλά ευτυχώς έχω αυτούς τους παίκτες στο τέλος».
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