Ο Χακίμι βρέθηκε στο πλευρό του Ουναΐ: Καλή αποκατάσταση αδελφέ μου
Ο Χακίμι βρέθηκε στο πλευρό του Ουναΐ: Καλή αποκατάσταση αδελφέ μου
Ο διεθνής Μαροκινός σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν επισκέφθηκε τον συμπαίκτη και φίλο του, μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε
Τον Αζεντίν Ουναΐ στο νοσοκομείο επισκέφθηκε ο συμπαίκτης του στην εθνική Μαρόκου και φίλος του, Ασράφ Χακίμι.
Ο διεθνής σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε στο πλευρό του άσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος χειρουργήθηκε μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.
Τη φωτογραφία με τους δύο άσους, τον Χακίμι και τον Ουναΐ ανέβασε ο άσος της Παρί και την κοινοποίησε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social media της.
«Καλή αποκατάσταση αδερφέ μου. Ο Θεός να σε κάνει καλά» έγραψε ο Χακίμι.
Από την πλευρά της η ΠΑΕ σημείωσε: « Όλα πήγαν καλά! Ο Αζεντίν Ουναΐ υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τένοντα στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο μυ του, και ο πρώτος επισκέπτης του ήταν κάποιος εξίσου υψηλού επιπέδου! Ο Ασράφ Χακίμι.
Στην ιατρική ομάδα, μαζί με τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, συμμετείχαν ο παγκοσμίου φήμης ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και ιατρικός σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν».
Ο Μαροκινός μέσος των πρασίνων θα ξεκινήσει άμεσα το ειδικό πρόγραμμα της αποκατάστασής του, με τον χρόνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται στους τέσσερις με πέντε μήνες.
Ο τραυματισμός του Ουναΐ είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη ρήξη του τένοντα στον δικέφαλο, καθιστώντας αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί προχώρησαν στην αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα.
Στο χειρουργείο βρέθηκε ο γιατρός του Παναθηναϊκού, Χάρης Λάλος, έχοντας στο πλευρό του δύο ακόμη ειδικούς. Πρόκειται για τον Νικολά Λεφέβρ, ορθοπαιδικό χειρουργό με διεθνή αναγνώριση, καθώς και τον Κριστόφ Μποντό, ο οποίος είναι γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.
Ο διεθνής σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε στο πλευρό του άσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος χειρουργήθηκε μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.
Τη φωτογραφία με τους δύο άσους, τον Χακίμι και τον Ουναΐ ανέβασε ο άσος της Παρί και την κοινοποίησε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social media της.
«Καλή αποκατάσταση αδερφέ μου. Ο Θεός να σε κάνει καλά» έγραψε ο Χακίμι.
Από την πλευρά της η ΠΑΕ σημείωσε: « Όλα πήγαν καλά! Ο Αζεντίν Ουναΐ υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τένοντα στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο μυ του, και ο πρώτος επισκέπτης του ήταν κάποιος εξίσου υψηλού επιπέδου! Ο Ασράφ Χακίμι.
Στην ιατρική ομάδα, μαζί με τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, συμμετείχαν ο παγκοσμίου φήμης ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και ιατρικός σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν».
Ο Μαροκινός μέσος των πρασίνων θα ξεκινήσει άμεσα το ειδικό πρόγραμμα της αποκατάστασής του, με τον χρόνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται στους τέσσερις με πέντε μήνες.
Ο τραυματισμός του Ουναΐ είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη ρήξη του τένοντα στον δικέφαλο, καθιστώντας αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί προχώρησαν στην αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα.
Στο χειρουργείο βρέθηκε ο γιατρός του Παναθηναϊκού, Χάρης Λάλος, έχοντας στο πλευρό του δύο ακόμη ειδικούς. Πρόκειται για τον Νικολά Λεφέβρ, ορθοπαιδικό χειρουργό με διεθνή αναγνώριση, καθώς και τον Κριστόφ Μποντό, ο οποίος είναι γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.
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