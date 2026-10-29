Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Ουναΐ - Το διάστημα της απουσίας του
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Αζεντίν Ουναΐ Χειρουργείο Παναθηναϊκός τραυματισμός

Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Ουναΐ - Το διάστημα της απουσίας του

Με επιτυχία στέφθηκε η χειρουργική επέμβαση του Μαροκινού διεθνή, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού

Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Ουναΐ - Το διάστημα της απουσίας του
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Χειρουργήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Ο Μαροκινός μέσος του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει άμεσα το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασής του, με τον χρόνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται στους τέσσερις με πέντε μήνες.

Ο τραυματισμός του Ουναΐ είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη ρήξη του τένοντα στον δικέφαλο, καθιστώντας αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί προχώρησαν στην αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα.

Στο χειρουργείο βρέθηκε ο γιατρός του Παναθηναϊκού, Χάρης Λάλος, έχοντας στο πλευρό του δύο ακόμη ειδικούς. Πρόκειται για τον Νικολά Λεφέβρ, ορθοπαιδικό χειρουργό με διεθνή αναγνώριση, καθώς και τον Κριστόφ Μποντό, ο οποίος είναι γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η παρουσία των συγκεκριμένων γιατρών υπογράμμισε τη σημασία που δόθηκε στην αντιμετώπιση του τραυματισμού του διεθνούς ποδοσφαιριστή, με στόχο την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση.

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