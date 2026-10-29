League Cup: Ο Χάαλαντ πανηγύρισε χορεύοντας την πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι στα πέναλτι, δείτε βίντεο
SPORTS
Μάντσεστερ Σίτι Μπράιτον League Cup Χορός Έρλινγκ Χάαλαντ

League Cup: Ο Χάαλαντ πανηγύρισε χορεύοντας την πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι στα πέναλτι, δείτε βίντεο

Ο Νορβηγός επιθετικός έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της αγγλικής ομάδας, μετά την πρόκριση επί της Μπράιτον στο πλαίσιο του League Cup

League Cup: Ο Χάαλαντ πανηγύρισε χορεύοντας την πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι στα πέναλτι, δείτε βίντεο
Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε τη Μπράιτον στα πέναλτι στο League Cup και ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral για τις χορευτικές του κινήσεις μετά τη νίκη!.

Το στιγμιότυπο με τον Νορβηγό επιθετικό να πανηγυρίζει με χορό τράβηξε την προσοχή στα social media, προσθέτοντας μια πιο ανάλαφρη νότα στην πρόκριση της Σίτι.

Το ματς έληξε 2-2 στην κανονική διάρκεια, με τη Σίτι να επικρατεί 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι. Καθοριστικός ήταν ο τερματοφύλακας Τζερόνιμο Ρούλι, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις της Μπράιτον. Ο Χάαλαντ, που είχε μείνει εκτός αγώνα για να ξεκουραστεί, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε χορεύοντας. 


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