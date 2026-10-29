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League Cup: Στα πέναλτι προκρίθηκαν Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ, εκτός Τσέλσι και Άστον Βίλα, δείτε γκολ
League Cup: Στα πέναλτι προκρίθηκαν Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ, εκτός Τσέλσι και Άστον Βίλα, δείτε γκολ
Η Σίτι απέκλεισε την Μπράιτον με 4-3 στα πέναλτι, η Λίβερπουλ την Τσέλσι με 6-5 – Προκρίθηκαν Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ και Κρίσταλ Πάλας - Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε τη ρώσικη για να κάμψει την αντίσταση της Μπράιτον και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον 4ο γύρο του League Cup. Οι «Γλάροι», που παρατάχθηκαν χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλα στην αποστολή, έφτασαν μια ανάσα από την έκπληξη στο «Έτιχαντ», ωστόσο οι γηπεδούχοι απέφυγαν τον αποκλεισμό, επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι, έπειτα από το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
Η Μπράιτον πήρε το προβάδισμα στο 30ό λεπτό με τον Γιαλκουγέ, όμως η απάντηση της Σίτι ήταν άμεση, καθώς ο Κόβατσιτς ισοφάρισε στο 40’, έπειτα από ασίστ του Φόντεν.
Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ρούτερ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, σκοράροντας στο 47’ από ασίστ του Χαντιάμ. Η ομάδα του Μάντσεστερ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, με τον Ρέις να διαμορφώνει το 2-2 στο 72’, αξιοποιώντας την πάσα του Σερκί. Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Ντανκ αποδείχθηκε ο μοιραίος της Μπράιτον, αστοχώντας στην πέμπτη εκτέλεση και στέλνοντας τη Σίτι στην επόμενη φάση.
Η Λίβερπουλ κατάφερε να βρεθεί στα προημιτελικά του League Cup έπειτα από δραματική διαδικασία πέναλτι (6-5) απέναντι στην Τσέλσι στο «Άνφιλντ»! Έχασε τη δική του εκτέλεση ο Τσιμίκας, αλλά οι Kόκκινοι πήραν το εισιτήριο. Οι Μπλε πήραν το προβάδισμα με πέναλτι του Ρότζερς, ωστόσο ο Χάκπο στο 43' απάντησε κι αυτός από την άσπρη βούλα. Οι Reds έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν είχαν την ουσία. Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, με τον Τσιμίκα να αστοχεί, όπως και ο Χράφενμπερχ. Ωστόσο, οι Λονδρέζοι είδαν τους Μπάρκο, Εμεγκά και Φοφανά να χάνουν τα πέναλτι και την πρόκριση.
Η Μπόρνμουθ ήταν εντυπωσιακή απέναντι στην Άστον Βίλα επικρατώντας 3-0! Η Σάντερλαντ προκρίθηκε στα προημιτελικά του φετινού League Cup με το 3-2 επί της Μπρέντφορντ, ενώ η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε 1-0 της Φούλαμ!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 4ου γύρου στο League Cup Αγγλίας έχει ως εξής:
Μπράντφορντ Σίτι-Πιτέρμπορο 2-0
Φλίτγουντ Τάουν-Aρσεναλ 5-3 πέν. (1-1 κ.δ.)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 4-3 πέν. (2-2 κ.δ.)
Η Μπράιτον πήρε το προβάδισμα στο 30ό λεπτό με τον Γιαλκουγέ, όμως η απάντηση της Σίτι ήταν άμεση, καθώς ο Κόβατσιτς ισοφάρισε στο 40’, έπειτα από ασίστ του Φόντεν.
Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ρούτερ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, σκοράροντας στο 47’ από ασίστ του Χαντιάμ. Η ομάδα του Μάντσεστερ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, με τον Ρέις να διαμορφώνει το 2-2 στο 72’, αξιοποιώντας την πάσα του Σερκί. Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Ντανκ αποδείχθηκε ο μοιραίος της Μπράιτον, αστοχώντας στην πέμπτη εκτέλεση και στέλνοντας τη Σίτι στην επόμενη φάση.
Η Λίβερπουλ κατάφερε να βρεθεί στα προημιτελικά του League Cup έπειτα από δραματική διαδικασία πέναλτι (6-5) απέναντι στην Τσέλσι στο «Άνφιλντ»! Έχασε τη δική του εκτέλεση ο Τσιμίκας, αλλά οι Kόκκινοι πήραν το εισιτήριο. Οι Μπλε πήραν το προβάδισμα με πέναλτι του Ρότζερς, ωστόσο ο Χάκπο στο 43' απάντησε κι αυτός από την άσπρη βούλα. Οι Reds έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν είχαν την ουσία. Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, με τον Τσιμίκα να αστοχεί, όπως και ο Χράφενμπερχ. Ωστόσο, οι Λονδρέζοι είδαν τους Μπάρκο, Εμεγκά και Φοφανά να χάνουν τα πέναλτι και την πρόκριση.
Η Μπόρνμουθ ήταν εντυπωσιακή απέναντι στην Άστον Βίλα επικρατώντας 3-0! Η Σάντερλαντ προκρίθηκε στα προημιτελικά του φετινού League Cup με το 3-2 επί της Μπρέντφορντ, ενώ η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε 1-0 της Φούλαμ!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 4ου γύρου στο League Cup Αγγλίας έχει ως εξής:
Μπράντφορντ Σίτι-Πιτέρμπορο 2-0
Φλίτγουντ Τάουν-Aρσεναλ 5-3 πέν. (1-1 κ.δ.)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 4-3 πέν. (2-2 κ.δ.)
Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 3-0
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 0-1
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 3-2
Λίβερπουλ-Τσέλσι 6-5 πέν. (1-1 κ.δ.)
Έβερτον-Νιούκαστλ 29/10
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Φλίτγουντ – Έβερτον ή Νιουκάστλ
Μάντσεστερ Σίτι – Μπράντφορντ
Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Οι τέσσερις αναμετρήσεις των προημιτελικών είναι προγραμματισμένες για την εβδομάδα από τις 14 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Οι πρώτοι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την εβδομάδα της 11ης Ιανουαρίου 2027, ενώ οι ρεβάνς έχουν οριστεί για την εβδομάδα της 1ης Φεβρουαρίου.
Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21 Μαρτίου 2027 στο «Γουέμπλεϊ».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 0-1
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 3-2
Λίβερπουλ-Τσέλσι 6-5 πέν. (1-1 κ.δ.)
Έβερτον-Νιούκαστλ 29/10
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Φλίτγουντ – Έβερτον ή Νιουκάστλ
Μάντσεστερ Σίτι – Μπράντφορντ
Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Οι τέσσερις αναμετρήσεις των προημιτελικών είναι προγραμματισμένες για την εβδομάδα από τις 14 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Οι πρώτοι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την εβδομάδα της 11ης Ιανουαρίου 2027, ενώ οι ρεβάνς έχουν οριστεί για την εβδομάδα της 1ης Φεβρουαρίου.
Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21 Μαρτίου 2027 στο «Γουέμπλεϊ».
Πηγή:www.gazzetta.gr
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