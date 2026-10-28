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Κάνααν για τα στημένα στο μπάσκετ: «Σοβαρά τώρα, στήνουν τα ματς έτσι;», βίντεο
Κάνααν για τα στημένα στο μπάσκετ: «Σοβαρά τώρα, στήνουν τα ματς έτσι;», βίντεο
Ο Αμερικάνος άσος αναφέρθηκε σε συνέντευξη του στα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ
Για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ μίλησε ο Αϊζάια Κάνααν. Ο Αμερικάνος άσος, ο οποίος αγωνίστηκε στη χώρα μας για δύο σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στο χώρο και απάντησε.
Ο Κάνααν, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Τουρκία με την Τραμπζονσπόρ, έδωσε συνέντευξη URBONUS podcast και είπε: «Η αρχική μου αντίδραση ήταν απλά ουφ. Ήμουν σε φάση “συμβαίνει όντως αυτό και στήνουν έτσι τα παιχνίδια;'' Ρωτούσα ανθρώπους. Όντως ερευνούν τέτοια πράγματα; Είναι από εκείνες τις καταστάσεις όπου, ως παίκτης πάνω στην ένταση ενός αγώνα, καμιά φορά λες μας κλέβουν. Όπως όταν μεγαλώνεις ως παιδί και λες φταίει ο διαιτητής.
Όταν άρχισαν να εμπλέκουν τα στοιχήματα και όλα αυτά στο άθλημα, νομίζω πως τα πράγματα έγιναν περίεργα και δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Εγώ τουλάχιστον έμπαινα να παίξω, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα μου να νικήσει.
Δεν έχω καμία επιρροή πέρα από όσα κάνω στο παρκέ στο ποιος νικάει και ποιος χάνει. Όταν βγήκε όλο αυτό, είπα: “Σοβαρά τώρα, στήνουν τα ματς έτσι; Συμβαίνει όντως αυτό;».
Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Με έπνιξαν, κυριολεκτικά, και δεν δόθηκε τίποτα. Πήγα στον διαιτητή και του λέω: Δεν με είδες που μόλις με έπνιξαν;. Πήγαινα προς το καλάθι, θα μπορούσα να είχα τραυματιστεί σοβαρά, με έπιασαν από τον λαιμό, δεν σφύριξαν τίποτα και ο διαιτητής με κοίταζε σαν να ήμουν τρελός.
Ήταν κάτι τέτοιο; Δεν ξέρω. Υπάρχει το κλιπ στο Twitter/X, είμαι σίγουρος ότι όποιος θέλει μπορεί να το βρει. Αλλά εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν: Ξέρω ότι είδες να με πνίγουν. Μόλις συνέβη. Γιατί δεν σφύριξες;».
Ο Κάνααν, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Τουρκία με την Τραμπζονσπόρ, έδωσε συνέντευξη URBONUS podcast και είπε: «Η αρχική μου αντίδραση ήταν απλά ουφ. Ήμουν σε φάση “συμβαίνει όντως αυτό και στήνουν έτσι τα παιχνίδια;'' Ρωτούσα ανθρώπους. Όντως ερευνούν τέτοια πράγματα; Είναι από εκείνες τις καταστάσεις όπου, ως παίκτης πάνω στην ένταση ενός αγώνα, καμιά φορά λες μας κλέβουν. Όπως όταν μεγαλώνεις ως παιδί και λες φταίει ο διαιτητής.
Όταν άρχισαν να εμπλέκουν τα στοιχήματα και όλα αυτά στο άθλημα, νομίζω πως τα πράγματα έγιναν περίεργα και δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Εγώ τουλάχιστον έμπαινα να παίξω, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα μου να νικήσει.
Δεν έχω καμία επιρροή πέρα από όσα κάνω στο παρκέ στο ποιος νικάει και ποιος χάνει. Όταν βγήκε όλο αυτό, είπα: “Σοβαρά τώρα, στήνουν τα ματς έτσι; Συμβαίνει όντως αυτό;».
Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Με έπνιξαν, κυριολεκτικά, και δεν δόθηκε τίποτα. Πήγα στον διαιτητή και του λέω: Δεν με είδες που μόλις με έπνιξαν;. Πήγαινα προς το καλάθι, θα μπορούσα να είχα τραυματιστεί σοβαρά, με έπιασαν από τον λαιμό, δεν σφύριξαν τίποτα και ο διαιτητής με κοίταζε σαν να ήμουν τρελός.
Ήταν κάτι τέτοιο; Δεν ξέρω. Υπάρχει το κλιπ στο Twitter/X, είμαι σίγουρος ότι όποιος θέλει μπορεί να το βρει. Αλλά εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν: Ξέρω ότι είδες να με πνίγουν. Μόλις συνέβη. Γιατί δεν σφύριξες;».
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