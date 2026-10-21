Φόντεν σε βραδιά καριέρας: Το χατ τρικ που έγραψε ιστορία με τη Μάντσεστερ Σίτι, βίντεο
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Φιλ Φόντεν Μάντεστερ Σίτι ΑΕΚ Champions League χατ τρικ

Φόντεν σε βραδιά καριέρας: Το χατ τρικ που έγραψε ιστορία με τη Μάντσεστερ Σίτι, βίντεο

Ο Άγγλος διεθνής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο εντός έδρας παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League

Φόντεν σε βραδιά καριέρας: Το χατ τρικ που έγραψε ιστορία με τη Μάντσεστερ Σίτι, βίντεο
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Η απουσία του Έρλινγκ Χάαλαντ από την αγωνιστική δράση δεν αποδείχθηκε πρόβλημα για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Φιλ Φόντεν ανέλαβε τον ρόλο του πρωταγωνιστή και πραγματοποίησε μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση, συνδυάζοντας ουσία και δημιουργία, στην αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ.



Ο Φόντεν αποτέλεσε μόνιμη απειλή για την αντίπαλη άμυνα, βρίσκοντας χώρους, εκτελώντας με ακρίβεια και συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία των επιθετικών προσπαθειών. Ο απολογισμός του ήταν εντυπωσιακός, καθώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τρία γκολ και μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμη και όταν το μεγάλο επιθετικό όπλο της ομάδας παραμένει εκτός ενδεκάδας.



Το σημαντικότερο επίτευγμά του, ωστόσο, ήταν το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του στο Champions League. Με αυτή την επίδοση, ο διεθνής Άγγλος προστέθηκε σε μια ιδιαίτερη λίστα ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει τρία γκολ σε έναν αγώνα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τη φανέλα των «πολιτών».


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Πριν από εκείνον, το συγκεκριμένο επίτευγμα είχαν σημειώσει οι Άλβαρο Νεγρέδο, Σέρχιο Αγκουέρο, Γκάμπριελ Ζεσούς, Ραχίμ Στέρλινγκ και Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός, μάλιστα, είχε ξεχωρίσει με το ιστορικό του παιχνίδι απέναντι στη Λειψία τον Μάρτιο του 2023, όταν είχε σκοράρει πέντε φορές στη νίκη της Σίτι με 7-0.

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