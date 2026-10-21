Νίκη-μήνυμα από τους Σίξερς του Λεμπρόν: Κέρδισαν τους Νικς (106-100) και χάλασαν τη γιορτή με τα εντυπωσιακά δαχτυλίδια των πρωταθλητών, δείτε βίντεο

Οι Σίξερς με τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Τζέιλεν Μπράουν έκαναν εμφατική πρεμιέρα στο φετινό ΝΒΑ









Η ομάδα της Φιλαδέλφεια έδειξε τις προθέσεις της για φέτος με το... καλημέρα, με τον Ταϊρίς Μάξεϊ να συνεχίζει χωρίς φρένα από την περσινή σεζόν, όντας ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης σκοράροντας 28 πόντους. Ο «King James» στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της νέας του ομάδας στα 33:45 που έμεινε στο παρκέ, γέμισε τη στατιστική του με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος.



Ο Τζέιλεν Μπράουν, που επίσης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη Φιλαδέλφεια, συνεισέφερε 19 πόντους, όντας επιδραστικός κυρίως στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού.







Για την ομάδα του Νικ Νερς, που βασίστηκε σε ένα σχετικά κλειστό ροτέισον εννέα παικτών, ο Εμπίντ επιθετικά έμεινε μακριά από τα δικά του στάνταρ (13 πόντοι) δυσκολευόμενος να φανεί ιδιαίτερα απειλητικός στη ρακέτα, όμως κατέγραψε 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ. Οι βοήθειες των Κάλντγουελ Πόουπ και Σάιμονς, βοήθησαν σημαντικά έτσι ώστε οι μέτριοι Σίξερς του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκονταν πίσω με 58-54, να βρεθούν ξανά σε θέση οδηγού με επιμέρους υπερ τους σκορ στην 3η περίοδο 29-18.



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Ο Μπράνσον των 21 πόντων, βρήκε άξιο συμπαραστάτη μόνο στην τελευταία περίοδο τον Τάουνς (19 πόντοι, 3/4 τρίποντα & 12 ριμπάουντ), όμως ήταν ήδη αργά, καθώς οι Σίξερς είχαν χτίσει μια μικρή διαφορά που μέχρι τα τελευταία λεπτά κράτησαν με νύχια και με δόντια.





Χάλασε το πάρτι Η νίκη ήρθε μετά την ιστορική βραδιά στο ναό του μπάσκετ, το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, στην κορυφή του οποίου ανέβηκε το λάβαρο



Σε ένα αμφίρροπο όπως αναμενόταν παιχνίδι, όπου καμία ομάδα δεν ξέφυγε στη διάρκεια του με μεγάλη διαφορά, οι Σίξερς στο ντεμπούτο των ΛεΜπρον Τζέιμς και Τζέιλεν Μπράουν πέρασαν νικηφόρα με 106-100 από την έδρα των πρωταθλητών Νικς , που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν παραλάβει τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών για τον τίτλο που κατέκτησαν την περσινή σεζόν.Η ομάδα της Φιλαδέλφεια έδειξε τις προθέσεις της για φέτος με το... καλημέρα, με τον Ταϊρίς Μάξεϊ να συνεχίζει χωρίς φρένα από την περσινή σεζόν, όντας ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης σκοράροντας 28 πόντους. Ο «King James» στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της νέας του ομάδας στα 33:45 που έμεινε στο παρκέ, γέμισε τη στατιστική του με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος.Ο Τζέιλεν Μπράουν, που επίσης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη Φιλαδέλφεια, συνεισέφερε 19 πόντους, όντας επιδραστικός κυρίως στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού.Για την ομάδα του Νικ Νερς, που βασίστηκε σε ένα σχετικά κλειστό ροτέισον εννέα παικτών, ο Εμπίντ επιθετικά έμεινε μακριά από τα δικά του στάνταρ (13 πόντοι) δυσκολευόμενος να φανεί ιδιαίτερα απειλητικός στη ρακέτα, όμως κατέγραψε 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ. Οι βοήθειες των Κάλντγουελ Πόουπ και Σάιμονς, βοήθησαν σημαντικά έτσι ώστε οι μέτριοι Σίξερς του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκονταν πίσω με 58-54, να βρεθούν ξανά σε θέση οδηγού με επιμέρους υπερ τους σκορ στην 3η περίοδο 29-18.Οι Νικς που από το ξεκίνημα είχαν να διαχειριστούν προβλήματα με τα φάουλ των Τάουνς, Ανουνόμπι και Χαρτ, βρήκαν στο πρώτο μέρος σημαντικές βοήθειες από τον πάγκο με τους Ντράμοντ (12 πόντοι & 14 ριμπάουντ) και Αλβαράδο (8 πόντοι) να ξεχωρίζουν.Ο Μπράνσον των 21 πόντων, βρήκε άξιο συμπαραστάτη μόνο στην τελευταία περίοδο τον Τάουνς (19 πόντοι, 3/4 τρίποντα & 12 ριμπάουντ), όμως ήταν ήδη αργά, καθώς οι Σίξερς είχαν χτίσει μια μικρή διαφορά που μέχρι τα τελευταία λεπτά κράτησαν με νύχια και με δόντια.Η νίκη ήρθε μετά την ιστορική βραδιά στο ναό του μπάσκετ, το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, στην κορυφή του οποίου ανέβηκε το λάβαρο του πρωταθλήματος που κατέκτησαν οι Νιου Γιορκ Νικς, έπειτα από 53 στείρα χρόνια.





Οι πρωταγωνιστές της περσινής θριαμβευτικής σεζόν, παρέλαβαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Σίξερς τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών, στην καθιερωμένη τελετή που λαμβάνει χώρα στην εκκίνηση κάθε σεζόν.







Σχεδιασμένο από τον Jason Arasheben, του οίκου Jason of Beverly Hills, το δαχτυλίδι είναι διακοσμημένο με σχεδόν 800 διαμάντια και μπλε ζαφείρια, συνολικού βάρους 22 καρατίων, όλα τοποθετημένα σε λευκόχρυσο.



Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται ένας μοναδικός μηχανισμός, ο οποίος, σύμφωνα με τον οίκο που το σχεδίασε, ανασηκώνει «μια μικρογραφία της εμβληματικής εξωτερικής όψης του Madison Square Garden με μια απλή περιστροφή».









Ο αρχηγός της ομάδας, Τζέιλεν Μπράνσον ήταν αυτός που είπε από μικροφώνου ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους της ομάδας, για την πολύτιμη στήριξη τους στο δρόμο για την κορυφή του μπασκετικού πλάνήτη και το «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».



