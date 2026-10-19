Νίκολιτς για τη Μάντσεστερ Σίτι: Πρέπει να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα, δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας
Νίκολιτς για τη Μάντσεστερ Σίτι: Πρέπει να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα, δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας
Ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το τι περιμένει από την ομάδα του στο σπουδαίο παιχνίδι για το Champions League
Για την αυριανή (20/10, 22:00) συνάντηση της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.
Ο τεχνικός της Ένωσης αναφέρθηκε στο τι περιμένει από την ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
«Αντιμετωπίζουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες στο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα με κορυφαίους παίκτες, με υψηλή εμπορική αξία, και παίζουν στην έδρα τους. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις πρέπει να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα στο γήπεδο. Δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας, γιατί αν θέλεις να αλλάξεις και να παίξεις αμυντικά μόνο και μόνο για να επιβιώσεις, αυτό δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να βρεις στιγμές μέσα στα 90 λεπτά για να μπορέσεις να επιτεθείς.
Αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη στήριξη των υπέροχων φιλάθλων μας. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και στους παίκτες μας. Ξεκινήσαμε με την ΛΑΣΚ, που ήταν στο ίδιο επίπεδο με εμάς, ανεβήκαμε πιο ψηλά με τη Σαχτάρ και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Σίτι και τη Ρεάλ, ομάδες που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Θα παίξουμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά, με τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού, λαμβάνοντας φυσικά κάποια πράγματα υπόψιν μας. Έχω πίστη στην ομάδα μου και πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα σε κάποια από αυτές τις αναμετρήσεις. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να ανταγωνιστούμε τους πάντες και θα παραμείνουμε αυτοί που είμαστε».
Για το τι θα ήθελε από το ματς: «Το τι θα συμβεί μετά τη λήξη του αγώνα δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει στο μέλλον. Θα είμαι χαρούμενος αν αύριο βγάλουμε τον χαρακτήρα της ΑΕΚ, τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, με πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας».
Για την προετοιμασία της ΑΕΚ και το κίνητρο των παικτών: «Είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση στο Champions League. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα για εμάς. Έχουμε προετοιμαστεί επαγγελματικά και κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως κάθε εβδομάδα.
Δεν έχω δύσκολη δουλειά στο να τους εμπνεύσω, γιατί αύριο θα έχουν από μόνοι τους κίνητρο. Πρέπει να είσαι αυτός που είσαι, μια ομάδα με σαφή χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της. Αν μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στον μέγιστο βαθμό τα στοιχεία μας, οι πιθανότητες θα είναι περισσότερες για να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα».
Για την κατάσταση της Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν είναι εύκολο να το αξιολογήσουμε. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω να επηρεάζει αυτό που συμβαίνει εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου».
Για την ενδεχόμενη απουσία του Έρλινγκ Χάλαντ: «Ο Χάλαντ είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς, για μένα ο καλύτερος στον κόσμο. Δεν χαίρομαι όταν ένας παίκτης απουσιάζει λόγω τραυματισμού, ακόμα κι αν είναι αντίπαλός μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, είμαι υπέρ μιας αξιοσέβαστης ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».
Μάριν: «Θα αντιμετωπίσουμε μια από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών»
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Μάριν, ο οποίος δήλωσε: «Νομίζω ότι, όπως είπε και ο προπονητής μας, θα αντιμετωπίσουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να ανταγωνιστούμε μια τέτοια ομάδα».
Ο τεχνικός της Ένωσης αναφέρθηκε στο τι περιμένει από την ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
«Αντιμετωπίζουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες στο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα με κορυφαίους παίκτες, με υψηλή εμπορική αξία, και παίζουν στην έδρα τους. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις πρέπει να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα στο γήπεδο. Δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας, γιατί αν θέλεις να αλλάξεις και να παίξεις αμυντικά μόνο και μόνο για να επιβιώσεις, αυτό δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να βρεις στιγμές μέσα στα 90 λεπτά για να μπορέσεις να επιτεθείς.
Αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη στήριξη των υπέροχων φιλάθλων μας. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και στους παίκτες μας. Ξεκινήσαμε με την ΛΑΣΚ, που ήταν στο ίδιο επίπεδο με εμάς, ανεβήκαμε πιο ψηλά με τη Σαχτάρ και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Σίτι και τη Ρεάλ, ομάδες που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Θα παίξουμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά, με τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού, λαμβάνοντας φυσικά κάποια πράγματα υπόψιν μας. Έχω πίστη στην ομάδα μου και πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα σε κάποια από αυτές τις αναμετρήσεις. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να ανταγωνιστούμε τους πάντες και θα παραμείνουμε αυτοί που είμαστε».
Για το τι θα ήθελε από το ματς: «Το τι θα συμβεί μετά τη λήξη του αγώνα δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει στο μέλλον. Θα είμαι χαρούμενος αν αύριο βγάλουμε τον χαρακτήρα της ΑΕΚ, τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, με πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας».
Για την προετοιμασία της ΑΕΚ και το κίνητρο των παικτών: «Είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση στο Champions League. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα για εμάς. Έχουμε προετοιμαστεί επαγγελματικά και κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως κάθε εβδομάδα.
Δεν έχω δύσκολη δουλειά στο να τους εμπνεύσω, γιατί αύριο θα έχουν από μόνοι τους κίνητρο. Πρέπει να είσαι αυτός που είσαι, μια ομάδα με σαφή χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της. Αν μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στον μέγιστο βαθμό τα στοιχεία μας, οι πιθανότητες θα είναι περισσότερες για να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα».
Για την κατάσταση της Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν είναι εύκολο να το αξιολογήσουμε. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω να επηρεάζει αυτό που συμβαίνει εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου».
Για την ενδεχόμενη απουσία του Έρλινγκ Χάλαντ: «Ο Χάλαντ είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς, για μένα ο καλύτερος στον κόσμο. Δεν χαίρομαι όταν ένας παίκτης απουσιάζει λόγω τραυματισμού, ακόμα κι αν είναι αντίπαλός μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, είμαι υπέρ μιας αξιοσέβαστης ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».
Μάριν: «Θα αντιμετωπίσουμε μια από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών»
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Μάριν, ο οποίος δήλωσε: «Νομίζω ότι, όπως είπε και ο προπονητής μας, θα αντιμετωπίσουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να ανταγωνιστούμε μια τέτοια ομάδα».
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