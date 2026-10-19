Χωρίς τον Χάαλαντ η τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι πριν το ματς με την ΑΕΚ
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Έρλινγκ Χάαλαντ ΑΕΚ Μάντσεστερ Σίτι Champions League

Χωρίς τον Χάαλαντ η τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι πριν το ματς με την ΑΕΚ

Ο Νορβηγός επιθετικός δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα και η συμμετοχή του στο ματς με την Ένωση είναι εξαιρετικά αμφίβολη

Χωρίς τον Χάαλαντ η τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι πριν το ματς με την ΑΕΚ
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Χωρίς τον Έρλινγκ Χάαλαντ είναι, εξαιρετικά, πιθανό πλέον να αγωνιστεί η Μάντσεστερ Σίτι στο αυριανό (20/10, 22:00) ματς με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. 

Ο Νορβηγός σταρ των «πολιτών» δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Ένωση είναι αμφίβολη. 

Εκτός από τον Χάαλαντ, εκτός προπόνησης έμειναν και οι Ματέους Νούνιες, Ο' Ράιλι, Κόβασιτς και Σεμένιο. 

Ο Χάαλαντ αν και σκόραρε δυο γκολ στο 3-2 της Σίτι επί της Ίπσουιτς, έδειχνε να μην πατάει καλά με το σφύριγμα της λήξης. Η συμμετοχή του στο ματς με την ΑΕΚ στο Etihad είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

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