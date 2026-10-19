Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Χωρίς τον Χάαλαντ η τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι πριν το ματς με την ΑΕΚ
Χωρίς τον Χάαλαντ η τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι πριν το ματς με την ΑΕΚ
Ο Νορβηγός επιθετικός δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα και η συμμετοχή του στο ματς με την Ένωση είναι εξαιρετικά αμφίβολη
Χωρίς τον Έρλινγκ Χάαλαντ είναι, εξαιρετικά, πιθανό πλέον να αγωνιστεί η Μάντσεστερ Σίτι στο αυριανό (20/10, 22:00) ματς με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Νορβηγός σταρ των «πολιτών» δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Ένωση είναι αμφίβολη.
Εκτός από τον Χάαλαντ, εκτός προπόνησης έμειναν και οι Ματέους Νούνιες, Ο' Ράιλι, Κόβασιτς και Σεμένιο.
Ο Χάαλαντ αν και σκόραρε δυο γκολ στο 3-2 της Σίτι επί της Ίπσουιτς, έδειχνε να μην πατάει καλά με το σφύριγμα της λήξης. Η συμμετοχή του στο ματς με την ΑΕΚ στο Etihad είναι εξαιρετικά αμφίβολη.
Ο Νορβηγός σταρ των «πολιτών» δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Ένωση είναι αμφίβολη.
Εκτός από τον Χάαλαντ, εκτός προπόνησης έμειναν και οι Ματέους Νούνιες, Ο' Ράιλι, Κόβασιτς και Σεμένιο.
Ο Χάαλαντ αν και σκόραρε δυο γκολ στο 3-2 της Σίτι επί της Ίπσουιτς, έδειχνε να μην πατάει καλά με το σφύριγμα της λήξης. Η συμμετοχή του στο ματς με την ΑΕΚ στο Etihad είναι εξαιρετικά αμφίβολη.
🚨 OFFICIAL: Matheus Nunes, Nico O’Reilly, Mateo Kovacic and Erling Haaland are all ABSENT from Man City training this afternoon, alongside the injured Antoine Semenyo. ❌ https://t.co/b9rS0dj9yK— Man City Fever (@mancityfever2) October 19, 2026
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