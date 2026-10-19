Ο Μεντιλίμπαρ υποψήφιος για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ αν προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή
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Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Βιγιαρεάλ Ολυμπιακός La Liga

Ο Μεντιλίμπαρ υποψήφιος για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ αν προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή

Ο πρώην του Ολυμπιακού ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται έντονα για την τεχνική ηγεσία του «κίτρινου υποβρυχίου»

Ο Μεντιλίμπαρ υποψήφιος για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ αν προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ανάμεσα στους δύο προπονητές που είναι υποψήφιοι για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ αν και εφόσον προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. 

Το «κίτρινο υποβρύχιο» έδωσε στον πρώην της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγο Πέρεθ τις τύχες της ομάδας από την αρχή της φετινής σεζόν. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα στη La Liga δεν είναι αυτά που θα ήθελαν όλοι. Το πρόσφατο 0-0 με την Έλτσε εντός έδρας, έχει φέρει τη Βιγιαρεάλ στην 12η θέση με 9 βαθμούς μετά από 9 αγωνιστικές. Με απολογισμό δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. 

Το 3-1 επί της Νάπολι για το Champions League κάπως μακίγιαρε την γκρίνια αλλά κόσμος και διοίκηση της Βιγιαρεάλ θέλουν αποτελέσματα και στην Ισπανία. Η «Larazon» επαναφέρει ένα θέμα που είχε γραφτεί πρώτα από το «Fichajes», σύμφωνα με το οποίο ο Μεντιλίμπαρ και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είναι δύο υποψήφιοι για τον πάγκο αν και εφόσον υπάρξει αποχώρηση του Πέρεθ. 

Ο 38χρονος Ισπανός τεχνικός θεωρείται μεγάλο πρότζεκτ αλλά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δεν είναι ανάλογα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ακουστεί και για άλλες ομάδες από τις 9 Σεπτεμβρίου, οπότε και αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Σημαντικό τεστ για τη  Βιγιαρεάλ το αυριανό (20/10, 22:00) εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για το Champions League.

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