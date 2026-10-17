Βίντεο: Σοβαρός τραυματισμός του Ντιμπού Μαρτίνεζ στον αγώνα Έβερτον - Τσέλσι

Πάγωσαν οι θεατές στο «Χιλ Ντίκινσον» όταν ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Τσέλσι σωριάστηκε στο έδαφος μετά από σύγκρουση του με τον Μπράνθγουεϊτ