Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Βίντεο: Σοβαρός τραυματισμός του Ντιμπού Μαρτίνεζ στον αγώνα Έβερτον - Τσέλσι
Βίντεο: Σοβαρός τραυματισμός του Ντιμπού Μαρτίνεζ στον αγώνα Έβερτον - Τσέλσι
Πάγωσαν οι θεατές στο «Χιλ Ντίκινσον» όταν ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Τσέλσι σωριάστηκε στο έδαφος μετά από σύγκρουση του με τον Μπράνθγουεϊτ
Το ρολόι σημάδευε το 66ο λεπτό της αναμέτρησης στο Λίβερπουλ για την 7η αγωνιστική της Premier League όταν όλο το γήπεδο πάγωσε...
Με την Τσέλσι να προηγείται με 1-0, οι γηπεδούχοι της Έβερτον κέρδισαν φάουλ και από την εκτέλεση του έγινε το κακό. Ο Μπράνθγουεϊτ πέταχτηκε πιο γρήγορα από τους αμυντικούς με τον Ντιμπού Μαρτίνεζ να κάνει την έξοδο και τους δύο ποδοσφαιριστές να πέφτουν στο έδαφος.
Δείτε τη φάση ΕΔΩ (στο 4' του βίντεο).
Αμέσως οι ποδοσφαιριστές που ήταν κοντά τους άρχισαν να φωνάζουν στους γιατρούς να τρέξουν γρήγορα με την αναμέτρηση να διακόπεται για δέκα λεπτά καθώς ο Μαρτίνεζ παρέμενε ακινητοποιημένος στο χορτάρι.
Τελικά αφού το έβαλαν προστατετικό κολάρο στον αυχένα τον μετέφεραν στο φορείο και από εκεί στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, με τον Αργεντινό αποχωρώντας από το γήπεδο να σηκώνει το χέρι του δείχνοντας προς τον κόσμο (που τον χειροκροτούσε) ότι είναι καλά.
Με την Τσέλσι να προηγείται με 1-0, οι γηπεδούχοι της Έβερτον κέρδισαν φάουλ και από την εκτέλεση του έγινε το κακό. Ο Μπράνθγουεϊτ πέταχτηκε πιο γρήγορα από τους αμυντικούς με τον Ντιμπού Μαρτίνεζ να κάνει την έξοδο και τους δύο ποδοσφαιριστές να πέφτουν στο έδαφος.
Δείτε τη φάση ΕΔΩ (στο 4' του βίντεο).
Αμέσως οι ποδοσφαιριστές που ήταν κοντά τους άρχισαν να φωνάζουν στους γιατρούς να τρέξουν γρήγορα με την αναμέτρηση να διακόπεται για δέκα λεπτά καθώς ο Μαρτίνεζ παρέμενε ακινητοποιημένος στο χορτάρι.
Τελικά αφού το έβαλαν προστατετικό κολάρο στον αυχένα τον μετέφεραν στο φορείο και από εκεί στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, με τον Αργεντινό αποχωρώντας από το γήπεδο να σηκώνει το χέρι του δείχνοντας προς τον κόσμο (που τον χειροκροτούσε) ότι είναι καλά.
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