Ολυμπιακός: Απολογήθηκε ο Ντόρσεϊ, έδειξε μετανιωμένος για το post
Ολυμπιακός: Απολογήθηκε ο Ντόρσεϊ, έδειξε μετανιωμένος για το post
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε αφήσει αιχμές για τον χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό και όπως ήταν φυσικό κλήθηκε αμέσως σε απολογία από την ΚΑΕ επιστρέφοντας από την Βαρκελώνη στην Αθήνα
Δύο ημέρες μετά από το post του με το οποίο έριχνε ευθύνες στο προπονητικό τιμ του Ολυμπιακού για τον χρόνο συμμετοχής του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολογήθηκε μετά από κλήση της ΚΑΕ.
Ο Αμερικανός γκαρντ που έχει ελληνικό διαβατήριο σύμφωνα με πληροφορίες απολογήθηκε την Παρασκευή στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός και έδειξε μετανιωμένος για την κίνησή του.
Για τον παίκτη είναι δεδομένη η τιμωρία αλλά για το είδος και τον χρόνο θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση της ομάδας.
Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ για τον παίκτη ενώ είχε απορρίψει την πρώτη πρόταση ανανέωσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το συμβόλαιο του που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε γράψει: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!
Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».
Μετά από αυτό το post ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και να επιστρέψει από την Βαρκελώνη στην Αθήνα.
Σχολιάζοντας για την υπόθεση Ντόρσεϊ ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε από την Βαρκελώνη: «Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».
Ο Αμερικανός γκαρντ που έχει ελληνικό διαβατήριο σύμφωνα με πληροφορίες απολογήθηκε την Παρασκευή στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός και έδειξε μετανιωμένος για την κίνησή του.
Για τον παίκτη είναι δεδομένη η τιμωρία αλλά για το είδος και τον χρόνο θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση της ομάδας.
Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ για τον παίκτη ενώ είχε απορρίψει την πρώτη πρόταση ανανέωσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το συμβόλαιο του που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε γράψει: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!
Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».
Μετά από αυτό το post ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και να επιστρέψει από την Βαρκελώνη στην Αθήνα.
Σχολιάζοντας για την υπόθεση Ντόρσεϊ ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε από την Βαρκελώνη: «Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».
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