Η απάντηση του Mega στις αιχμές Νίκολιτς για τις αφίσες του αγώνα με τη Σαχτάρ: «Το οπαδιλίκι και η ανοησία δεν βγάζουν πουθενά»
Η απάντηση του Mega στις αιχμές Νίκολιτς για τις αφίσες του αγώνα με τη Σαχτάρ: «Το οπαδιλίκι και η ανοησία δεν βγάζουν πουθενά»
Ο Παναγιώτης Περπερίδης παρουσίασε τις δύο αναρτήσεις του καναλιού, μία με τον Γιόβιτς και μία με παίκτη της Σαχτάρ
Απάντηση στον Μάρκο Νίκολιτς έδωσε το Mega, μετά τις αιχμές που άφησε ο προπονητής της ΑΕΚ για τον τρόπο με τον οποίο το κανάλι προώθησε την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Ο παρουσιαστής της ποδοσφαιρικής εκπομπής του σταθμού, Παναγιώτης Περπερίδης, παρουσίασε τις δύο διαφημιστικές αφίσες που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία με τον Λούκα Γιόβιτς και μία με ποδοσφαιριστή της ουκρανικής ομάδας, κατηγορώντας τον Σέρβο τεχνικό ότι υιοθέτησε άκριτα όσα γράφονταν στα social media.
Η αντίδραση του Mega ήρθε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μετά τον αγώνα, όταν ο λόγος επέστρεψε στο στούντιο από τη συνέντευξη του Νίκολιτς. Ο Περπερίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός, που ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε προχωρήσει στη δημοσίευση δύο διαφορετικών αναρτήσεων για την προαναγγελία της αναμέτρησης.
Όπως εξήγησε, η μία αφίσα παρουσίαζε ποδοσφαιριστή της Σαχτάρ και η δεύτερη τον επιθετικό της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς. Η πρώτη είχε δημοσιευτεί την παραμονή του αγώνα, προκαλώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η αντίστοιχη ανάρτηση με τον Γιόβιτς δημοσιεύτηκε την ημέρα της αναμέτρησης.
«Δεν ξέρω γιατί ο κ. Νίκολιτς θέλει να βγάζει από τη μύγα ξύγκι και να υιοθετεί άκριτα αυτά που λέγονται στα social media», σχολίασε ο παρουσιαστής, απαντώντας στην ενόχληση του προπονητή της ΑΕΚ.
Στη συνέχεια, προβάλλοντας τις δύο αφίσες από τον λογαριασμό του Mega στο Instagram, υποστήριξε ότι ο σταθμός αντιμετωπίζει με τον ενδεδειγμένο τρόπο όλες τις ελληνικές ομάδες, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για την επιλογή του διαφημιστικού υλικού.
Ο Περπερίδης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, λέγοντας: «Το οπαδιλίκι και η ανοησία δεν βγάζουν πουθενά και σίγουρα δεν βγάζουν εμάς απολογούμενους. Σε μία μερίδα οπαδών ίσως, γενικώς όχι κύριε Νίκολιτς, δεν είναι έτσι τα πράγματα».
Παράλληλα, στην εκπομπή επισημάνθηκε ότι «ο κύριος Νίκολιτς δεν θα μας κάνει υποδείξεις για το πώς θα προμοτάρουμε έναν αγώνα».
Η αντίδραση του Mega ήρθε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μετά τον αγώνα, όταν ο λόγος επέστρεψε στο στούντιο από τη συνέντευξη του Νίκολιτς. Ο Περπερίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός, που ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε προχωρήσει στη δημοσίευση δύο διαφορετικών αναρτήσεων για την προαναγγελία της αναμέτρησης.
Όπως εξήγησε, η μία αφίσα παρουσίαζε ποδοσφαιριστή της Σαχτάρ και η δεύτερη τον επιθετικό της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς. Η πρώτη είχε δημοσιευτεί την παραμονή του αγώνα, προκαλώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η αντίστοιχη ανάρτηση με τον Γιόβιτς δημοσιεύτηκε την ημέρα της αναμέτρησης.
«Δεν ξέρω γιατί ο κ. Νίκολιτς θέλει να βγάζει από τη μύγα ξύγκι και να υιοθετεί άκριτα αυτά που λέγονται στα social media», σχολίασε ο παρουσιαστής, απαντώντας στην ενόχληση του προπονητή της ΑΕΚ.
Στη συνέχεια, προβάλλοντας τις δύο αφίσες από τον λογαριασμό του Mega στο Instagram, υποστήριξε ότι ο σταθμός αντιμετωπίζει με τον ενδεδειγμένο τρόπο όλες τις ελληνικές ομάδες, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για την επιλογή του διαφημιστικού υλικού.
Ο Περπερίδης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, λέγοντας: «Το οπαδιλίκι και η ανοησία δεν βγάζουν πουθενά και σίγουρα δεν βγάζουν εμάς απολογούμενους. Σε μία μερίδα οπαδών ίσως, γενικώς όχι κύριε Νίκολιτς, δεν είναι έτσι τα πράγματα».
Παράλληλα, στην εκπομπή επισημάνθηκε ότι «ο κύριος Νίκολιτς δεν θα μας κάνει υποδείξεις για το πώς θα προμοτάρουμε έναν αγώνα».
Τι προηγήθηκε: Η ερώτηση Νίκολιτς στον δημοσιογράφο του MegaΗ αντιπαράθεση ξεκίνησε αμέσως μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης σύντομης συνέντευξης του προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδας στην κάμερα του Mega.
Ο Νίκολιτς, αφού αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του και στις συνθήκες της αναμέτρησης, απευθύνθηκε στον απεσταλμένο του καναλιού, Δημήτρη Χρυσάνθη, θέτοντας ο ίδιος μια ερώτηση σχετικά με την προώθηση του αγώνα.
«Ξέρεις το όνομα του παίκτη που βάλατε στην ανάρτηση για το pregame στο Σαχτάρ - ΑΕΚ;», ρώτησε τον δημοσιογράφο, αναφερόμενος στην αφίσα που είχε δημοσιευτεί την προηγούμενη ημέρα και απεικόνιζε παίκτη της ουκρανικής ομάδας.
Αμέσως μετά την ερώτησή του, ο Σέρβος τεχνικός αποχώρησε από τη συνέντευξη, χωρίς να δεχθεί άλλη ερώτηση.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ορισμένοι φίλαθλοι της ΑΕΚ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι στην προαναγγελία ενός ευρωπαϊκού αγώνα ελληνικής ομάδας είχε επιλεγεί ως κεντρικό πρόσωπο ποδοσφαιριστής της αντιπάλου.
Πριν από την παρέμβασή του για την αφίσα, ο προπονητής της ΑΕΚ είχε εμφανιστεί ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, παρά την ήττα από τη Σαχτάρ.
«Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των παικτών μου. Ήμασταν επιθετικοί και γενναίοι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας», ανέφερε αρχικά.
Ο Νίκολιτς εξέφρασε παράλληλα παράπονα για τη διαιτησία, εστιάζοντας στην απόφαση για την καταλόγιση πέναλτι εις βάρος της ομάδας του.
«Επηρεάστηκαν κι από τον διαιτητή. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί δόθηκε το πέναλτι. Βρεθήκαμε να χάνουμε από δύο άτυχες φάσεις», σημείωσε.
Κλείνοντας την αρχική του τοποθέτηση, ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ΑΕΚ για την παρουσία τους στις εξέδρες και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο γήπεδο του Λονδίνου.
Η συνέντευξη, ωστόσο, ολοκληρώθηκε με την αιχμηρή ερώτησή του προς τον δημοσιογράφο, η οποία προκάλεσε την απάντηση του Mega και τη δημόσια αντιπαράθεση που ακολούθησε.
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