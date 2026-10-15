Η απάντηση του Mega στις αιχμές Νίκολιτς για τις αφίσες του αγώνα με τη Σαχτάρ: «Το οπαδιλίκι και η ανοησία δεν βγάζουν πουθενά»

Τι προηγήθηκε: Η ερώτηση Νίκολιτς στον δημοσιογράφο του Mega

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε αμέσως μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης σύντομης συνέντευξης του προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδας στην κάμερα του Mega.Ο Νίκολιτς, αφού αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του και στις συνθήκες της αναμέτρησης, απευθύνθηκε στον απεσταλμένο του καναλιού, Δημήτρη Χρυσάνθη, θέτοντας ο ίδιος μια ερώτηση σχετικά με την προώθηση του αγώνα.«Ξέρεις το όνομα του παίκτη που βάλατε στην ανάρτηση για το pregame στο Σαχτάρ - ΑΕΚ;», ρώτησε τον δημοσιογράφο, αναφερόμενος στην αφίσα που είχε δημοσιευτεί την προηγούμενη ημέρα και απεικόνιζε παίκτη της ουκρανικής ομάδας.Αμέσως μετά την ερώτησή του, ο Σέρβος τεχνικός αποχώρησε από τη συνέντευξη, χωρίς να δεχθεί άλλη ερώτηση.Η συγκεκριμένη ανάρτηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ορισμένοι φίλαθλοι της ΑΕΚ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι στην προαναγγελία ενός ευρωπαϊκού αγώνα ελληνικής ομάδας είχε επιλεγεί ως κεντρικό πρόσωπο ποδοσφαιριστής της αντιπάλου.Πριν από την παρέμβασή του για την αφίσα, ο προπονητής της ΑΕΚ είχε εμφανιστεί ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, παρά την ήττα από τη Σαχτάρ.«Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των παικτών μου. Ήμασταν επιθετικοί και γενναίοι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας», ανέφερε αρχικά.Ο Νίκολιτς εξέφρασε παράλληλα παράπονα για τη διαιτησία, εστιάζοντας στην απόφαση για την καταλόγιση πέναλτι εις βάρος της ομάδας του.«Επηρεάστηκαν κι από τον διαιτητή. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί δόθηκε το πέναλτι. Βρεθήκαμε να χάνουμε από δύο άτυχες φάσεις», σημείωσε.Κλείνοντας την αρχική του τοποθέτηση, ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ΑΕΚ για την παρουσία τους στις εξέδρες και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο γήπεδο του Λονδίνου.Η συνέντευξη, ωστόσο, ολοκληρώθηκε με την αιχμηρή ερώτησή του προς τον δημοσιογράφο, η οποία προκάλεσε την απάντηση του Mega και τη δημόσια αντιπαράθεση που ακολούθησε.