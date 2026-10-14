Αντετοκούνμπο: «Βρισκόμουν στη ζώνη άνεσης πολλά χρόνια και το Μαϊάμι μού έδωσε μια νέα πρόκληση»
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Μαϊάμι Χιτ NBA

Αντετοκούνμπο: «Βρισκόμουν στη ζώνη άνεσης πολλά χρόνια και το Μαϊάμι μού έδωσε μια νέα πρόκληση»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια άφησε τους Μιλγουόκι Μπακς και μίλησε για τη νέα πρόκληση της καριέρας του που είναι οι Μαϊάμι Χιτ

Αντετοκούνμπο: «Βρισκόμουν στη ζώνη άνεσης πολλά χρόνια και το Μαϊάμι μού έδωσε μια νέα πρόκληση»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από 13 σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς, με 10 επιλογές All-Star, εννέα επιλογές All-NBA, δύο βραβεία MVP  και έναν τίτλο NBA κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να αποδεχτεί τη νέα πρόκληση της καριέρας του και πλέον φοράει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ. 

Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ άφησε το Μιλγουόκι για το Μαϊάμι και σχολίασε τη νέα σελίδα της καριέρας του μιλώντας στο  Associated Press. 

«Νιώθω ότι βρισκόμουν στη ζώνη άνεσής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς μια νέα πρόκληση. Και πιστεύω πως στο σημείο που βρίσκεται τώρα η καριέρα μου το Μαϊάμι είναι ο οργανισμός που θα αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Είναι ένας οργανισμός που λατρεύει τον ανταγωνισμό. Σε κάθε παιχνίδι σε κάθε λεπτό.

Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, οπότε ελπίζω ότι το να βρίσκομαι εδώ θα μου επιτρέψει να ανταγωνιστώ, να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει παιχνίδια και να φτάσουμε στον απόλυτο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος» είπε αρχικά ο Γιάννης. 

Συνεχίζοντας τόνισε: «Λατρεύω την κουλτούρα και θέλω να βρίσκομαι σε ένα μέρος που μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Θέλω να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου όσο μπορώ. Θα είμαι ειλικρινής. Πέρυσι, όταν έπαιζα, θεωρώ ότι αγωνίστηκα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στα πρώτα 15 παιχνίδια πίστευα ότι μπορώ να είμαι ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP.

Mερικές φορές, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλεις, τελικά συμβαίνει το αντίθετο. Ξέρω ότι όταν είμαι υγιής και έχω σωστή νοοτροπία είμαι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλώς προσπαθώ να ενταχθώ στην ομάδα και όταν βρίσκω χρόνο να είμαι ο εαυτός μου, τότε θα είμαι ο εαυτός μου».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης