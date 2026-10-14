Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αντετοκούνμπο: «Βρισκόμουν στη ζώνη άνεσης πολλά χρόνια και το Μαϊάμι μού έδωσε μια νέα πρόκληση»
Αντετοκούνμπο: «Βρισκόμουν στη ζώνη άνεσης πολλά χρόνια και το Μαϊάμι μού έδωσε μια νέα πρόκληση»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια άφησε τους Μιλγουόκι Μπακς και μίλησε για τη νέα πρόκληση της καριέρας του που είναι οι Μαϊάμι Χιτ
Μετά από 13 σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς, με 10 επιλογές All-Star, εννέα επιλογές All-NBA, δύο βραβεία MVP και έναν τίτλο NBA κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να αποδεχτεί τη νέα πρόκληση της καριέρας του και πλέον φοράει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.
Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ άφησε το Μιλγουόκι για το Μαϊάμι και σχολίασε τη νέα σελίδα της καριέρας του μιλώντας στο Associated Press.
«Νιώθω ότι βρισκόμουν στη ζώνη άνεσής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς μια νέα πρόκληση. Και πιστεύω πως στο σημείο που βρίσκεται τώρα η καριέρα μου το Μαϊάμι είναι ο οργανισμός που θα αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Είναι ένας οργανισμός που λατρεύει τον ανταγωνισμό. Σε κάθε παιχνίδι σε κάθε λεπτό.
Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, οπότε ελπίζω ότι το να βρίσκομαι εδώ θα μου επιτρέψει να ανταγωνιστώ, να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει παιχνίδια και να φτάσουμε στον απόλυτο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος» είπε αρχικά ο Γιάννης.
Συνεχίζοντας τόνισε: «Λατρεύω την κουλτούρα και θέλω να βρίσκομαι σε ένα μέρος που μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Θέλω να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου όσο μπορώ. Θα είμαι ειλικρινής. Πέρυσι, όταν έπαιζα, θεωρώ ότι αγωνίστηκα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στα πρώτα 15 παιχνίδια πίστευα ότι μπορώ να είμαι ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP.
Mερικές φορές, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλεις, τελικά συμβαίνει το αντίθετο. Ξέρω ότι όταν είμαι υγιής και έχω σωστή νοοτροπία είμαι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλώς προσπαθώ να ενταχθώ στην ομάδα και όταν βρίσκω χρόνο να είμαι ο εαυτός μου, τότε θα είμαι ο εαυτός μου».
Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ άφησε το Μιλγουόκι για το Μαϊάμι και σχολίασε τη νέα σελίδα της καριέρας του μιλώντας στο Associated Press.
«Νιώθω ότι βρισκόμουν στη ζώνη άνεσής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς μια νέα πρόκληση. Και πιστεύω πως στο σημείο που βρίσκεται τώρα η καριέρα μου το Μαϊάμι είναι ο οργανισμός που θα αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Είναι ένας οργανισμός που λατρεύει τον ανταγωνισμό. Σε κάθε παιχνίδι σε κάθε λεπτό.
Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, οπότε ελπίζω ότι το να βρίσκομαι εδώ θα μου επιτρέψει να ανταγωνιστώ, να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει παιχνίδια και να φτάσουμε στον απόλυτο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος» είπε αρχικά ο Γιάννης.
Συνεχίζοντας τόνισε: «Λατρεύω την κουλτούρα και θέλω να βρίσκομαι σε ένα μέρος που μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Θέλω να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου όσο μπορώ. Θα είμαι ειλικρινής. Πέρυσι, όταν έπαιζα, θεωρώ ότι αγωνίστηκα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στα πρώτα 15 παιχνίδια πίστευα ότι μπορώ να είμαι ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP.
Mερικές φορές, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλεις, τελικά συμβαίνει το αντίθετο. Ξέρω ότι όταν είμαι υγιής και έχω σωστή νοοτροπία είμαι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλώς προσπαθώ να ενταχθώ στην ομάδα και όταν βρίσκω χρόνο να είμαι ο εαυτός μου, τότε θα είμαι ο εαυτός μου».
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