Europa League: Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέιγ
Europa League: Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέιγ
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Πέμπτη (15/10, 22:00) τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League
Την αποστολή του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00), ανακοίνωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με τους «ερυθρόλευκους» να ετοιμάζονται για τη δεύτερη ευρωπαϊκή τους δοκιμασία στη League Phase του Europa League.
Η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι στο οποίο κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς.
Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία και από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των «αιωνίων», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι στο οποίο κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς.
Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία και από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των «αιωνίων», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιτζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλεζ.
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