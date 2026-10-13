Γαλλικό Μέσο υποστηρίζει πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα ταξιδέψουν τελικά στη Μασσαλία για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ
Γαλλικό Μέσο υποστηρίζει πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα ταξιδέψουν τελικά στη Μασσαλία για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ
Το RMC σε δημοσίευμα του αναφέρει πως οι φίλοι των ερυθρολεύκων θα βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου της Μαρσέιγ για τον αγώνα του Europa League
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ για το Europa League.
Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει το γαλλικό ΜΜΕ RMC σε δημοσίευμά του. Μάλιστα στο κείμενο του αναφέρει και τα μέτρα ασφαλείας που θα παρθούν για τη μετακίνηση εντός τις πόλης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
«Η Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής Μπους-ντυ-Ρον δεν υπέβαλε αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών για συνολική απαγόρευση μετακίνησης, καθώς οι τοπικές Αρχές εκτιμούν ότι έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς αστυνομικές δυνάμεις για την υποδοχή των Ελλήνων φιλάθλων, παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατεί λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων ημερών.
Ωστόσο, η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, θα οριστεί σημείο συνάντησης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ενώ η μετάβασή τους στο γήπεδο θα γίνει υποχρεωτικά με το μετρό, υπό αστυνομική συνοδεία και με ειδικά δρομολόγια αποκλειστικά για τους Έλληνες φιλάθλους. Παράλληλα, ελικόπτερα εξοπλισμένα με κάμερες θα επιτηρούν τόσο το σημείο συγκέντρωσης όσο και τη διαδρομή προς το γήπεδο» αναφέρει.
Μένει να φανεί πόσοι φίλοι του Ολυμπιακού θα ταξιδέψουν τελικά στη Γαλλία, καθώς η αβεβαιότητα των προηγούμενων ημερών και η ανακοίνωση της ΠΑΕ για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων από τα εισιτήρια ενδέχεται να έχουν αποθαρρύνει ορισμένους. Αρχικά, στο Βελοντρόμ αναμένονταν περίπου 1.000 οπαδοί των Πειραιωτών».
Από την πλευρά του Ολυμπιακού, δεν σχολιάζουν κάτι επίσημα για το θέμα αλλά μετά τις έντονες αντιδράσεις ίσως όντως υπάρξει ανατροπή.
Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει το γαλλικό ΜΜΕ RMC σε δημοσίευμά του. Μάλιστα στο κείμενο του αναφέρει και τα μέτρα ασφαλείας που θα παρθούν για τη μετακίνηση εντός τις πόλης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
«Η Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής Μπους-ντυ-Ρον δεν υπέβαλε αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών για συνολική απαγόρευση μετακίνησης, καθώς οι τοπικές Αρχές εκτιμούν ότι έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς αστυνομικές δυνάμεις για την υποδοχή των Ελλήνων φιλάθλων, παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατεί λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων ημερών.
Ωστόσο, η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, θα οριστεί σημείο συνάντησης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ενώ η μετάβασή τους στο γήπεδο θα γίνει υποχρεωτικά με το μετρό, υπό αστυνομική συνοδεία και με ειδικά δρομολόγια αποκλειστικά για τους Έλληνες φιλάθλους. Παράλληλα, ελικόπτερα εξοπλισμένα με κάμερες θα επιτηρούν τόσο το σημείο συγκέντρωσης όσο και τη διαδρομή προς το γήπεδο» αναφέρει.
Το RMC προσθέτει πως δε θα επιτρέπεται στους οπαδούς του Ολυμπιακού να... δηλώνουν την ιδιότητά τους: «Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει σε ισχύ η διοικητική απόφαση που απαγορεύει σε όσους δηλώνουν ή εμφανίζονται ως οπαδοί του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα να επικαλούνται αυτή την ιδιότητα σε συγκεκριμένα διαμερίσματα της Μασσαλίας και στις περιοχές γύρω από το γήπεδο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνιστά καθολική απαγόρευση μετακίνησης, η οποία θα απαιτούσε ξεχωριστή απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το RMC Sport, τέτοια απόφαση δεν πρόκειται να εκδοθεί.
🇪🇺 Selon les informations de RMC Sport, les supporters de l'Olympiacos sont finalement bien autorisés à faire le déplacement à Marseille pour le match de Ligue Europa face à l'OM, jeudi soir au Vélodrome (21h). https://t.co/bIiDY5vsNC— RMC Sport (@RMCsport) October 13, 2026
Μένει να φανεί πόσοι φίλοι του Ολυμπιακού θα ταξιδέψουν τελικά στη Γαλλία, καθώς η αβεβαιότητα των προηγούμενων ημερών και η ανακοίνωση της ΠΑΕ για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων από τα εισιτήρια ενδέχεται να έχουν αποθαρρύνει ορισμένους. Αρχικά, στο Βελοντρόμ αναμένονταν περίπου 1.000 οπαδοί των Πειραιωτών».
Από την πλευρά του Ολυμπιακού, δεν σχολιάζουν κάτι επίσημα για το θέμα αλλά μετά τις έντονες αντιδράσεις ίσως όντως υπάρξει ανατροπή.
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