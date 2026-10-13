Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απαγορεύτηκε η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία - Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ
Απαγορεύτηκε η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία - Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ
Οι γαλλικές Αρχές αποφάσισαν να μην επιτρέψουν στους φίλους του Ολυμπιακού να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ
Τελικά δεν θα υπάρξουν οπαδοί του Ολυμπιακού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ για τη League Phase του UEFA Europa League.
Η Νομαρχία της περιοχής Μπους-ντι-Ρον εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση, με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
Περίπου 3.500 Έλληνες φίλαθλοι αναμένονταν το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) στο «Βελοντρόμ» για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως αγώνας υψηλού κινδύνου.
Η απόφαση αποσκοπεί στην πρόληψη ενδεχόμενων επεισοδίων και στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών Αρχών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι Γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα μας με την Μαρσέιγ την ερχόμενη Πέμπτη στην Μασσαλία για το Europa League!
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Μαρσέιγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα ούτε καν σαν ενδεχόμενο.
Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών Αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο , αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέιγ. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές Αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε».
Η Νομαρχία της περιοχής Μπους-ντι-Ρον εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση, με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
Περίπου 3.500 Έλληνες φίλαθλοι αναμένονταν το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) στο «Βελοντρόμ» για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως αγώνας υψηλού κινδύνου.
Η απόφαση αποσκοπεί στην πρόληψη ενδεχόμενων επεισοδίων και στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών Αρχών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι Γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα μας με την Μαρσέιγ την ερχόμενη Πέμπτη στην Μασσαλία για το Europa League!
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Μαρσέιγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα ούτε καν σαν ενδεχόμενο.
Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών Αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο , αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέιγ. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές Αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε».
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