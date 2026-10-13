Νίκολιτς για τον Βάργκα: Είναι μαζί μας, είναι μαχητής, θα προπονηθεί και χαίρομαι που τον έχω
Νίκολιτς για τον Βάργκα: Είναι μαζί μας, είναι μαχητής, θα προπονηθεί και χαίρομαι που τον έχω
Ο προπονητής της ΑΕΚ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Ούγγρο φορ στο παιχνίδι με την Σαχτάρ
Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να δώσει λεπτά συμμετοχής στον Μπαρνάμπας Βάργκα στο αυριανό (14/10, 22:00) αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για το Champions League.
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου για το ματς, τόνισε πως ο Ούγγρος φορ θα προπονηθεί και είναι χαρούμενος που είναι με την αποστολή στην Αγγλία: «Ο Μπάρνι (σ.σ. ο Βάργκα) είναι μαζί μας. Θα προπονηθεί. Είναι σκληρός παίκτης με πολύ καλή νοοτροπία. Τον αγαπώ. Είναι μαχητής, ένας παίκτης ομάδας και χαίρομαι που τον έχω. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος. Δεν θέλω να το παίξω σοφός και να τον χρησιμοποιήσω ενώ δεν είναι τελικός. Τον χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και θα πρέπει να συνυπολογίσω με το ιατρικό τιμ πόσα λεπτά μπορεί να παίξει».
Για το παιχνίδι ανέφερε: «Το αυριανό ματς θα είναι πολύ απαιτητικό. Σε αυτό το επίπεδο τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να πάρουμε τους τρεις βαθιούς.
Η Σαχτάρ είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολλούς καλούς Βραζιλιάνους παίκτες, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτή. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε 10.000 οπαδούς μας που θα μας δώσουν την έμπνευση. Θέλουμε από τους παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Έχουμε ήδη αποδείξει να πετύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε και αύριο».
Αν η ΑΕΚ μπορεί να επαναλάβει στο Champions League τις περσινές ευρωπαϊκές εκτός έδρας νίκες: «Δεν μπορώ να καταλήξω σε συμπεράσματα. Λένε ότι στην Αγιά Σοφιά είμαστε εκπληκτικοί και στα εκτός έδρας όχι τόσο. Θεωρώ όμως ότι παίζουμε καλά και εντός και εκτός έδρας. Είναι φυσιολογικό να παίζεις καλά εντός έδρας. Στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι απαιτητική, ιδίως εκτός έδρας.
Εκτός νιώθει κάποιος ποιο χαλαρός, επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις σε υψηλό επίπεδο. Εγώ δεν συμφωνώ. Εμείς θα πολεμήσουμε, και δεν βλέπω κάποια σχέση με πέρυσι. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά, χωρίς να υποτιμώ το Conference. Το απολαύσαμε πέρυσι, αλλά τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, σε ενέργεια και σε ποιότητα και θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε αύριο. Είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ και θα βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας».
Για τον Ζούμπκοφ, αν μπορεί να παίξει και αν έδωσε στοιχεία για τη Σαχτάρ: «Μπορεί να αγωνιστεί. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και άνθρωπος. Προσπαθεί να προσαρμοστεί, τραυματίστηκε με την Εθνική του, είχε ένα πρόβλημα στην πλάτη, αλλά προπονείται και είναι έτοιμος. Στη Σαχτάρ υπάρχουν τρεις με τέσσερις παίκτες από τότε που έπαιζε εκεί. Έχουν αλλάξει πολλά. Γνωρίζω κι εγώ προσωπικά τον Σρνα, αλλά γενικά όλοι ξέρουμε ο ένας την ομάδα του άλλου».
Για την τακτική: «Θα βρούμε τρόπο για να έχουμε την κατάλληλη διάταξη. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερους μέσους από ό,τι συνήθως. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους παίκτες σε επίπεδο τακτικής».
Κοϊτά: Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά: «Γνωρίζουμε τη σημασία της αυριανής αναμέτρησης και θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να επιστρέψουμε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα» δήλωσε.
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου για το ματς, τόνισε πως ο Ούγγρος φορ θα προπονηθεί και είναι χαρούμενος που είναι με την αποστολή στην Αγγλία: «Ο Μπάρνι (σ.σ. ο Βάργκα) είναι μαζί μας. Θα προπονηθεί. Είναι σκληρός παίκτης με πολύ καλή νοοτροπία. Τον αγαπώ. Είναι μαχητής, ένας παίκτης ομάδας και χαίρομαι που τον έχω. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος. Δεν θέλω να το παίξω σοφός και να τον χρησιμοποιήσω ενώ δεν είναι τελικός. Τον χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και θα πρέπει να συνυπολογίσω με το ιατρικό τιμ πόσα λεπτά μπορεί να παίξει».
Για το παιχνίδι ανέφερε: «Το αυριανό ματς θα είναι πολύ απαιτητικό. Σε αυτό το επίπεδο τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να πάρουμε τους τρεις βαθιούς.
Η Σαχτάρ είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολλούς καλούς Βραζιλιάνους παίκτες, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτή. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε 10.000 οπαδούς μας που θα μας δώσουν την έμπνευση. Θέλουμε από τους παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Έχουμε ήδη αποδείξει να πετύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε και αύριο».
Αν η ΑΕΚ μπορεί να επαναλάβει στο Champions League τις περσινές ευρωπαϊκές εκτός έδρας νίκες: «Δεν μπορώ να καταλήξω σε συμπεράσματα. Λένε ότι στην Αγιά Σοφιά είμαστε εκπληκτικοί και στα εκτός έδρας όχι τόσο. Θεωρώ όμως ότι παίζουμε καλά και εντός και εκτός έδρας. Είναι φυσιολογικό να παίζεις καλά εντός έδρας. Στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι απαιτητική, ιδίως εκτός έδρας.
Εκτός νιώθει κάποιος ποιο χαλαρός, επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις σε υψηλό επίπεδο. Εγώ δεν συμφωνώ. Εμείς θα πολεμήσουμε, και δεν βλέπω κάποια σχέση με πέρυσι. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά, χωρίς να υποτιμώ το Conference. Το απολαύσαμε πέρυσι, αλλά τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, σε ενέργεια και σε ποιότητα και θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε αύριο. Είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ και θα βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας».
Για τον Ζούμπκοφ, αν μπορεί να παίξει και αν έδωσε στοιχεία για τη Σαχτάρ: «Μπορεί να αγωνιστεί. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και άνθρωπος. Προσπαθεί να προσαρμοστεί, τραυματίστηκε με την Εθνική του, είχε ένα πρόβλημα στην πλάτη, αλλά προπονείται και είναι έτοιμος. Στη Σαχτάρ υπάρχουν τρεις με τέσσερις παίκτες από τότε που έπαιζε εκεί. Έχουν αλλάξει πολλά. Γνωρίζω κι εγώ προσωπικά τον Σρνα, αλλά γενικά όλοι ξέρουμε ο ένας την ομάδα του άλλου».
Για την τακτική: «Θα βρούμε τρόπο για να έχουμε την κατάλληλη διάταξη. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερους μέσους από ό,τι συνήθως. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους παίκτες σε επίπεδο τακτικής».
Κοϊτά: Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά: «Γνωρίζουμε τη σημασία της αυριανής αναμέτρησης και θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να επιστρέψουμε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα» δήλωσε.
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