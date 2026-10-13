Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αρντά Τουράν: Η ΑΕΚ έχει εξαιρετικό προπονητή, μεγάλη τιμή να με συνδέουν με την εθνική Τουρκίας
Αρντά Τουράν: Η ΑΕΚ έχει εξαιρετικό προπονητή, μεγάλη τιμή να με συνδέουν με την εθνική Τουρκίας
Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για την αναμέτρηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την Ένωση για το Champions League
Με εξαιρετικά λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς μίλησε ο Αρντά Τουράν στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αυριανού (14/10, 22:00) αγώνα της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική του Champions League.
«Αύριο θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός.
Για τη σύνδεση του ονόματος του με τον πάγκο της εθνικής Τουρκίας: «Είναι αδύνατο να εξηγήσω πόσο μεγάλη τιμή αποτελεί για μένα κάτι τέτοιο. Έχω αγωνιστεί με την εθνική ομάδα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και τα συναισθήματα που μου δημιουργεί αυτή η προοπτική δεν περιγράφονται εύκολα.
Με συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, ύστερα από τόσο καιρό, βλέπω ανθρώπους να συσπειρώνονται γύρω από το όνομά μου. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και μέσα από την καρδιά μου. Αγαπώ βαθιά την πατρίδα μου και τη σημαία της».
Για την προοπτική να συνεχίσει να εργάζεται εκτός Τουρκίας: «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσφέρεις στη χώρα σου. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις τη σημαία της στο στήθος σου για να την υπηρετείς. Μπορείς να την εκπροσωπείς και να την κάνεις γνωστή σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.
Είμαι ευγνώμων για την αγάπη και την αναγνώριση που εισπράττω από τους συμπατριώτες μου. Ωστόσο, βρίσκομαι ακόμη στην αρχή της προπονητικής μου διαδρομής. Ίσως το καλύτερο για μένα αυτή τη στιγμή να είναι να συνεχίσω να εργάζομαι, να αποκτώ εμπειρίες και να εξελίσσομαι, εκπροσωπώντας παράλληλα την Τουρκία στο εξωτερικό».
Για τον Φατίχ Τερίμ: «Ο Φατίχ Τερίμ είχε ανοίξει τον δρόμο πριν από πολλά χρόνια, μεταφέροντας την τουρκική σημαία στη Φιορεντίνα και στη Μίλαν. Αισθάνομαι ότι έχω πλέον αναλάβει κι εγώ αυτή την ευθύνη, ως ο πρώτος Τούρκος προπονητής που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο.
Πιστεύω πως η εκπροσώπηση της πατρίδας μου μέσα από την παρουσία μου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική και ωφέλιμη».
Για τις υποχρεώσεις με τη Σαχτάρ: «Έχω αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους ανθρώπους της Σαχτάρ για όσο διάστημα ισχύει το συμβόλαιό μου. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχουμε κοινά όνειρα, ένας πρόεδρος, ένας διευθύνων σύμβουλος και μια διοίκηση που προσφέρουν τα πάντα για την ομάδα.
Πριν από το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος είχα ζητήσει από τους παίκτες μου να μη σκέφτονται καθόλου την ΑΕΚ. Τους εξήγησα ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά, εάν θέλουμε να πετύχουμε όσα έχουμε θέσει ως στόχους.
Δεν θα ήταν σωστό, λοιπόν, να δημιουργήσω τώρα εγώ ένα προσωπικό ζήτημα που θα αποσπούσε την προσοχή τους. Θα ήταν άδικο απέναντι στην προσπάθεια, στον ενθουσιασμό και στις προσδοκίες τους.
Θέλω να γίνει κατανοητό ότι η αγάπη μου για την Τουρκία είναι δεδομένη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως υπάρχει μόνο ένας τρόπος να υπηρετείς και να εκπροσωπείς την πατρίδα σου».
Για όσα ακούγονται περί προσπάθειας να πειστεί για την εθνική Τουρκίας: «Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι η εντύπωση ότι χρειάζεται κάποιος να με πείσει για να αναλάβω την εθνική ομάδα. Είμαι Τούρκος και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Ούτε στο παρελθόν, όταν είχαν υπάρξει ανάλογες προτάσεις, αισθάνθηκα ποτέ ότι έπρεπε να με πείσουν.
Μιλάμε για προοπτικές που αποτελούν όνειρο για οποιονδήποτε άνθρωπο. Ωστόσο, πολλές φορές η πραγματοποίηση ενός ονείρου εξαρτάται από το κατάλληλο χρονικό σημείο.
Αυτή τη στιγμή έχω δώσει τον λόγο μου στη Σαχτάρ και στους ποδοσφαιριστές μου. Για όσο διάστημα διαρκεί το συμβόλαιό μου, η αφοσίωσή μου στον σύλλογο, στους στόχους του και στους ανθρώπους του θα είναι απόλυτη. Ελπίζω ότι με όσα είπα η θέση μου είναι πλέον ξεκάθαρη».
Για την τακτική του προσέγγιση: «Δεν θεωρώ ότι η τακτική περιορίζεται σε σχηματισμούς και αριθμούς, όπως το 4-4-2 ή το 4-3-3. Με εκφράζει περισσότερο η φιλοσοφία του Λουίς Ενρίκε, στην οποία ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κινήσεις, οι συνεργασίες και οι αυτοματισμοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ανάλογα με τον αντίπαλο, προχωράμε σε ορισμένες μικρές προσαρμογές στο τακτικό μας πλάνο».
«Αύριο θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός.
Για τη σύνδεση του ονόματος του με τον πάγκο της εθνικής Τουρκίας: «Είναι αδύνατο να εξηγήσω πόσο μεγάλη τιμή αποτελεί για μένα κάτι τέτοιο. Έχω αγωνιστεί με την εθνική ομάδα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και τα συναισθήματα που μου δημιουργεί αυτή η προοπτική δεν περιγράφονται εύκολα.
Με συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, ύστερα από τόσο καιρό, βλέπω ανθρώπους να συσπειρώνονται γύρω από το όνομά μου. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και μέσα από την καρδιά μου. Αγαπώ βαθιά την πατρίδα μου και τη σημαία της».
Για την προοπτική να συνεχίσει να εργάζεται εκτός Τουρκίας: «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσφέρεις στη χώρα σου. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις τη σημαία της στο στήθος σου για να την υπηρετείς. Μπορείς να την εκπροσωπείς και να την κάνεις γνωστή σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.
Είμαι ευγνώμων για την αγάπη και την αναγνώριση που εισπράττω από τους συμπατριώτες μου. Ωστόσο, βρίσκομαι ακόμη στην αρχή της προπονητικής μου διαδρομής. Ίσως το καλύτερο για μένα αυτή τη στιγμή να είναι να συνεχίσω να εργάζομαι, να αποκτώ εμπειρίες και να εξελίσσομαι, εκπροσωπώντας παράλληλα την Τουρκία στο εξωτερικό».
Για τον Φατίχ Τερίμ: «Ο Φατίχ Τερίμ είχε ανοίξει τον δρόμο πριν από πολλά χρόνια, μεταφέροντας την τουρκική σημαία στη Φιορεντίνα και στη Μίλαν. Αισθάνομαι ότι έχω πλέον αναλάβει κι εγώ αυτή την ευθύνη, ως ο πρώτος Τούρκος προπονητής που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο.
Πιστεύω πως η εκπροσώπηση της πατρίδας μου μέσα από την παρουσία μου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική και ωφέλιμη».
Για τις υποχρεώσεις με τη Σαχτάρ: «Έχω αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους ανθρώπους της Σαχτάρ για όσο διάστημα ισχύει το συμβόλαιό μου. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχουμε κοινά όνειρα, ένας πρόεδρος, ένας διευθύνων σύμβουλος και μια διοίκηση που προσφέρουν τα πάντα για την ομάδα.
Πριν από το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος είχα ζητήσει από τους παίκτες μου να μη σκέφτονται καθόλου την ΑΕΚ. Τους εξήγησα ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά, εάν θέλουμε να πετύχουμε όσα έχουμε θέσει ως στόχους.
Δεν θα ήταν σωστό, λοιπόν, να δημιουργήσω τώρα εγώ ένα προσωπικό ζήτημα που θα αποσπούσε την προσοχή τους. Θα ήταν άδικο απέναντι στην προσπάθεια, στον ενθουσιασμό και στις προσδοκίες τους.
Θέλω να γίνει κατανοητό ότι η αγάπη μου για την Τουρκία είναι δεδομένη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως υπάρχει μόνο ένας τρόπος να υπηρετείς και να εκπροσωπείς την πατρίδα σου».
Για όσα ακούγονται περί προσπάθειας να πειστεί για την εθνική Τουρκίας: «Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι η εντύπωση ότι χρειάζεται κάποιος να με πείσει για να αναλάβω την εθνική ομάδα. Είμαι Τούρκος και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Ούτε στο παρελθόν, όταν είχαν υπάρξει ανάλογες προτάσεις, αισθάνθηκα ποτέ ότι έπρεπε να με πείσουν.
Μιλάμε για προοπτικές που αποτελούν όνειρο για οποιονδήποτε άνθρωπο. Ωστόσο, πολλές φορές η πραγματοποίηση ενός ονείρου εξαρτάται από το κατάλληλο χρονικό σημείο.
Αυτή τη στιγμή έχω δώσει τον λόγο μου στη Σαχτάρ και στους ποδοσφαιριστές μου. Για όσο διάστημα διαρκεί το συμβόλαιό μου, η αφοσίωσή μου στον σύλλογο, στους στόχους του και στους ανθρώπους του θα είναι απόλυτη. Ελπίζω ότι με όσα είπα η θέση μου είναι πλέον ξεκάθαρη».
Για την τακτική του προσέγγιση: «Δεν θεωρώ ότι η τακτική περιορίζεται σε σχηματισμούς και αριθμούς, όπως το 4-4-2 ή το 4-3-3. Με εκφράζει περισσότερο η φιλοσοφία του Λουίς Ενρίκε, στην οποία ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κινήσεις, οι συνεργασίες και οι αυτοματισμοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ανάλογα με τον αντίπαλο, προχωράμε σε ορισμένες μικρές προσαρμογές στο τακτικό μας πλάνο».
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