Πέλκας: «Δύσκολο βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή»
SPORTS
Δημήτρης Πέλκας ΠΑΟΚ Καλαμάτα Super League

Πέλκας: «Δύσκολο βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή»

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ σχολίασε την εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα με 3-1 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Πέλκας: «Δύσκολο βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή»
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Κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Καλαμάτα, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-1 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Δημήτρης Πέλκας σχολίασε την ήττα του «δικεφάλου» και έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ. Παράλληλα τόνισε πως η εμφάνιση ήταν ντροπιαστική.

Αρχικά είπε:  «Είναι δύσκολο το βράδυ. Νιώθουμε όλοι ντροπή. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Είχαμε λάθος νοοτροπία στο γήπεδο κι αυτό πρέπει να το αλλάξει. Το ποδόσφαιρο σε χτυπάει σκληρά όταν δεν παίζεις καλά και δεν είσαι σοβαρός. Είναι ντροπή η εμφάνιση».

Για τις αποδοκιμασίες του κόσμου σχολίασε: «Ο κόσμος ήρθε να στηρίξει σε μία δύσκολη μέρα, καθημερινή κι έφυγε πικραμένος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί νικάμε, όλοι μαζί χάνουμε. Μόνο μ' ενότητα και συσπείρωση θα πάμε μπροστά. Όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ και πρέπει να είμαστε ενωμένοι».
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