Μπαρτζώκας: Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε
Μπαρτζώκας: Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε
Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τα δύο παιχνίδια της ομάδας του στην Ισπανία με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του δύο παιχνίδια στην Ισπανία για τη Euroleague, αύριο Τρίτη (13/10) με τη Βαλένθια και στη Βαρκελώνη την Παρασκευή (16/10) με την Μπαρτσελόνα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολής για το τι περιμένει από την ομάδα του σε αυτές τις δύο δοκιμασίες εκτός έδρας.
Για την άμυνα είπε: «Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε την πρώτη επίθεση της EuroLeague, την ομάδα που είναι πρώτη στα εύστοχα τρίποντα και έχει τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες. Όποιος είδε το Μπαρτσελόνα – Βαλένθια μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα με την οποία παίζουν. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε ανάλογα για να πάρουμε τη νίκη».
Για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού: «Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Να βελτιώνουμε την ομάδα μέσα από τη διαδικασία, δείχνοντας βίντεο, παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας προπονήσεις. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις συνεργασίες μας.
Είναι τόσα πολλά τα ματς και τόσο λίγες οι προπονήσεις που, δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε όπως θα θέλαμε. Παρ’ όλα αυτά, στόχος μας είναι να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες».
Για το αν βλέπει βελτίωση της ομάδας του: «Κάθε παίκτης έχει τις συνήθειές του, ανάλογα με τον τρόπο που έχει μάθει να παίζει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
Δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό ως παράδειγμα. Με την Εφές ο Ολυμπιακός ήταν αμυντικά συμπαγής και εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι ένα ερωτηματικό. Σήμερα είχαμε ατομική προπόνηση.
Είμαι κι εγώ περίεργος να δω, όσο κι εσείς, τη βελτίωση της ομάδας, η οποία πιστεύω ότι θα έρθει».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολής για το τι περιμένει από την ομάδα του σε αυτές τις δύο δοκιμασίες εκτός έδρας.
Για την άμυνα είπε: «Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε την πρώτη επίθεση της EuroLeague, την ομάδα που είναι πρώτη στα εύστοχα τρίποντα και έχει τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες. Όποιος είδε το Μπαρτσελόνα – Βαλένθια μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα με την οποία παίζουν. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε ανάλογα για να πάρουμε τη νίκη».
Για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού: «Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Να βελτιώνουμε την ομάδα μέσα από τη διαδικασία, δείχνοντας βίντεο, παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας προπονήσεις. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις συνεργασίες μας.
Είναι τόσα πολλά τα ματς και τόσο λίγες οι προπονήσεις που, δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε όπως θα θέλαμε. Παρ’ όλα αυτά, στόχος μας είναι να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες».
Για το αν βλέπει βελτίωση της ομάδας του: «Κάθε παίκτης έχει τις συνήθειές του, ανάλογα με τον τρόπο που έχει μάθει να παίζει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
Δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό ως παράδειγμα. Με την Εφές ο Ολυμπιακός ήταν αμυντικά συμπαγής και εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι ένα ερωτηματικό. Σήμερα είχαμε ατομική προπόνηση.
Είμαι κι εγώ περίεργος να δω, όσο κι εσείς, τη βελτίωση της ομάδας, η οποία πιστεύω ότι θα έρθει».
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