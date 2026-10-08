Ο Γκουαρδιόλα θα πάει στο Etihad για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του και θα δει τη Σίτι κόντρα στην Παρί
Ο Γκουαρδιόλα θα πάει στο Etihad για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του και θα δει τη Σίτι κόντρα στην Παρί
Η απόφαση του Ισπανού προπονητή συνδέεται με το θέμα των 115 κατηγοριών που εμπλέκεται η Σίτι για την παράβαση κανονισμών της Premier League
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιστρέφει στο Etihad. Όχι βέβαια στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι αλλά σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για τον σύλλογο. Ίσως την πιο ιδιαίτερη και δύσκολη στην ιστορία του κλαμπ.
Ο Ισπανός προπονητής, όπως ανέφεραν οι Times, θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Etihad προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνα της ομάδας την οποία υπηρέτησε για μια δεκαετία. Από το 2016 έως και το 2026 και κατέκτησε μαζί της τα πάντα.
Ο Γκουαρδιόλα θα βρεθεί στο Μάντσεστερ στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και στις 22:00 οι «πολίτες» υποδέχονται την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική του Champions League.
Νωρίτερα, την Κυριακή (11/10, 18:30) η Σίτι θα έχει περάσει δύσκολη δοκιμασία αφού θα έχει αγωνιστεί στο «Άνφιλντ» με αντίπαλο τη Λίβερπουλ. Στο πρώτο ματς μετά την απόφαση για ενοχή του συλλόγου στην πλειονότητα των 115 κατηγοριών για παράβαση των κανονισμών της Premier League.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται πως η ατμόσφαιρα στο Λίβερπουλ το απόγευμα της Κυριακής θα είναι ακόμα πιο έντονη από ένα απλό ματς των ρεντς με τη Μάντσεστερ Σίτι.
Η απόφαση του Γκουαρδιόλα εξάλλου να βρεθεί και πάλι στο Etihad συνδέεται με το θέμα με τις κατηγορίες για παράβαση των κανονισμών της Premier League. Όπως είναι γνωστό, οι «πολίτες» έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της επιτροπής.
Ο Ισπανός προπονητής, όπως ανέφεραν οι Times, θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Etihad προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνα της ομάδας την οποία υπηρέτησε για μια δεκαετία. Από το 2016 έως και το 2026 και κατέκτησε μαζί της τα πάντα.
Ο Γκουαρδιόλα θα βρεθεί στο Μάντσεστερ στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και στις 22:00 οι «πολίτες» υποδέχονται την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική του Champions League.
Νωρίτερα, την Κυριακή (11/10, 18:30) η Σίτι θα έχει περάσει δύσκολη δοκιμασία αφού θα έχει αγωνιστεί στο «Άνφιλντ» με αντίπαλο τη Λίβερπουλ. Στο πρώτο ματς μετά την απόφαση για ενοχή του συλλόγου στην πλειονότητα των 115 κατηγοριών για παράβαση των κανονισμών της Premier League.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται πως η ατμόσφαιρα στο Λίβερπουλ το απόγευμα της Κυριακής θα είναι ακόμα πιο έντονη από ένα απλό ματς των ρεντς με τη Μάντσεστερ Σίτι.
Η απόφαση του Γκουαρδιόλα εξάλλου να βρεθεί και πάλι στο Etihad συνδέεται με το θέμα με τις κατηγορίες για παράβαση των κανονισμών της Premier League. Όπως είναι γνωστό, οι «πολίτες» έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της επιτροπής.
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