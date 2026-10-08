Πρόστιμο με αναστολή στον Τσάκα για την υπόθεση του πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού
Πρόστιμο με αναστολή στον Τσάκα για την υπόθεση του πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού
Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει ο 34χρονος μέσος, μετά την τιμωρία που του επιβλήθηκε για το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.
Με χρηματική ποινή ύψους 160.794 ευρώ τιμωρήθηκε ο Γκρανίτ Τσάκα για την υπόθεση του πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του Covid-19.
Ο 34χρονος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ και αποτελεί αρχηγό της ομάδας, ενημέρωσε μέσω των social media για την απόφαση του δικαστηρίου, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
Όπως έκανε γνωστό, η ποινή που του επιβλήθηκε είναι με αναστολή. Αυτό σημαίνει πως δεν θα χρειαστεί να την εκτίσει, εφόσον δεν προχωρήσει σε νέα παραβίαση του νόμου μέσα στην επόμενη διετία.
Ο ίδιος είχε παραδεχθεί πρόσφατα ότι είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο έγγραφο, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο αισθανόταν έντονη ανησυχία σχετικά με τον εμβολιασμό.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει σημαντικό θόρυβο, καθώς αρχικά υπήρχαν ακόμη και σενάρια για πολύ αυστηρότερη τιμωρία, που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και σε πολυετή ποινή φυλάκισης.
Ο 34χρονος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ και αποτελεί αρχηγό της ομάδας, ενημέρωσε μέσω των social media για την απόφαση του δικαστηρίου, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
🚨🚨| JUST IN: Granit Xhaka has been fined £136,000 and received a suspended sentence after admitting to forging a COVID-19 vaccination certificate in 2022, while he was an Arsenal player. https://t.co/96PjEVWgWh— Kalshi FC (@KalshiFC) October 8, 2026
Όπως έκανε γνωστό, η ποινή που του επιβλήθηκε είναι με αναστολή. Αυτό σημαίνει πως δεν θα χρειαστεί να την εκτίσει, εφόσον δεν προχωρήσει σε νέα παραβίαση του νόμου μέσα στην επόμενη διετία.
Ο ίδιος είχε παραδεχθεί πρόσφατα ότι είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο έγγραφο, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο αισθανόταν έντονη ανησυχία σχετικά με τον εμβολιασμό.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει σημαντικό θόρυβο, καθώς αρχικά υπήρχαν ακόμη και σενάρια για πολύ αυστηρότερη τιμωρία, που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και σε πολυετή ποινή φυλάκισης.
Παράλληλα, η υπόθεση είχε επηρεάσει και τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ο Τσάκα, σε συνεννόηση με την ομοσπονδία της χώρας, είχε αποφασίσει να μην συμμετάσχει στο προηγούμενο διάστημα των αγώνων του Nations League, μέχρι να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για την υπόθεση.
BREAKING: Granit Xhaka has been fined £136,265, suspended for two years, for forging a COVID-19 vaccine 🚨 https://t.co/GgCbzyG0fV— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2026
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