Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας η Μονακό παρά την παραίτηση Σπανούλη, 88-83 τη Ναντέρ
Οι Μονεγάσκοι θα αντιμετωπίσουν στον τελικό τη Λε Μαν, την ώρα που η λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα

Η Μονακό παρά τα πολλά προβλήματα και χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη επικράτησε (88-83) εκτός έδρας της Ναντέρ και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, όπου θα συναντήσει τη Λε Μαν.

Οι Μονεγάσκοι που θα πρέπει να μάθουν πλέον να ζουν χωρίς την «ασφάλεια» στην άκρη του πάγκου που προσέδιδε ο Έλληνας τεχνικός που όπως έγραψε το Gazzetta αποφάσισε να αποχωρήσει, μπόρεσαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του αντιπάλου τους παρότι ουσιαστικά αγωνίστηκαν με 8 παίκτες, καθώς ο Τάρπει επιστρατεύτηκε αν και τραυματίας!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους μονεγάσκους ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 14 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση για τους ηττημένους πραγματοποίησαν ο Πρκάτσιν (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ), όσο και ο Σάξεν με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Στον τελικό η Μονακό θα συναντήσει τη Λε Μαν η οποία επικράτησε στον άλλο ημιτελικό 82-73 απέναντι στην Τουλόν.



ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-24, 39-45, 61-71, 83-88.

ΝΑΝΤΕΡ: Πρκάτσιν 18 (9 ριμπ., 5 ασίστ), Σάξεν 14 (11 ριμπ.), Σενγκλίν 12 (4 ασίστ), Ζέιγκλερ 10 (6 ασίστ), Ντοσού-Γιοβό 10, Σούρμαν7, Ντουσουλιέρ 7 (3 ριμπ., 3 ασίστ), Λακόμπο 5 (3 ριμπ., 3 ασίστ), Σκοτ, Γίγκμα, Σεν.

ΜΟΝΑΚΟ: Ντιάλο 16 (4 ριμπ.), Στραζέλ 15, Τζέιμς 14 (4 ριμπ., 7 ασίστ), Νέντοβιτς 14, Οκόμπο 12, Μπλόσομγκεϊμ 10 (6 ριμπ., 2 ασίστ), Μπέγκαριν 3, Χέιζ 2, Τάρπει 2.

