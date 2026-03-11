Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας η Μονακό παρά την παραίτηση Σπανούλη, 88-83 τη Ναντέρ

Οι Μονεγάσκοι θα αντιμετωπίσουν στον τελικό τη Λε Μαν, την ώρα που η λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα