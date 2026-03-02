Euroleague: Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν-Ντουμπάι
Euroleague: Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν-Ντουμπάι

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των δύο αγώνων – Σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές η Euroleague Basketball για τον επαναπρογραμματισμό τους

Euroleague: Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν-Ντουμπάι
Την αναβολή των αναμετρήσεων Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν Βελιγραδίου-Ντουμπάι για την 30ή αγωνιστική της Euroleague, γνωστοποίησε σήμερα (2/3) η διοργανώτρια αρχή. Τα δύο ματς ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ωστόσο, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η Euroleague Basketball αποφάσισε την αναβολή τους.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Οι αγώνες έχουν αναβληθεί λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή και της επακόλουθης αδυναμίας ταξιδιών μετά το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου. Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό των αγώνων, ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις και θα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, καθώς και με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εμπλεκομένων. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες».

