Κλείνει οριστικά η διαμάχη Παρί–Μπαπέ: Καμία έφεση για τα 61 εκατ. ευρώ

Η Παρί Σεν Ζερμέν
ανακοίνωσε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου ότι δεν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης των εργατικών δικαστηρίων του Παρισιού, τα οποία στα μέσα Δεκεμβρίου την υποχρέωσαν να καταβάλει σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ στον Κιλιάν Μπαπέ
για δεδουλευμένα, μπόνους και αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας από το συμβόλαιό του που έληξε το 2024.
Οριστικό κλείσιμο της υπόθεσης
Σε ανακοίνωσή της, η Παρί Σεν Ζερμέν υπογράμμισε ότι «σε πνεύμα υπευθυνότητας και προκειμένου να τερματιστεί οριστικά μια διαδικασία που έχει διαρκέσει πολύ, επέλεξε να μην παρατείνει τη διαφορά». Ο σύλλογος πρόσθεσε ότι είναι πλέον «αποφασισμένος να κοιτάξει προς το μέλλον, εστιάζοντας στο αθλητικό του πρόγραμμα και την ομαδική επιτυχία».
Η διοίκηση διέθετε προθεσμία ενός μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, στα τέλη Ιανουαρίου, προκειμένου να ασκήσει έφεση. Ωστόσο, επέλεξε να μην συνεχίσει τη δικαστική αντιπαράθεση, βάζοντας τέλος σε μια διαμάχη που είχε προκαλέσει ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών.
Τον Δεκέμβριο, το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ο Κιλιάν Μπαπέ δικαιούται τα δεδουλευμένα ποσά, τα προβλεπόμενα μπόνους και τις αποζημιώσεις για αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας από το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2024, όταν ο Γάλλος επιθετικός μετακινήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Άμεση εκτέλεση και πλήρης καταβολή των ποσών
Η απόφαση συνοδευόταν από ρήτρα άμεσης εκτέλεσης, γεγονός που σήμαινε ότι η Παρί όφειλε να καταβάλει τα ποσά ακόμη και σε περίπτωση άσκησης έφεσης.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης, ο σύλλογος είχε ήδη καταβάλει 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρόσφατα εξοφλήθηκαν και τα υπόλοιπα 5,9 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν σε αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας.
Ο δικηγόρος της Παρί, Ρενό Σεμερντιάν, δήλωσε ότι ο σύλλογος «συμμορφώθηκε πλήρως με τις υποχρεώσεις του, τόσο όσον αφορά τη δημοσίευση της απόφασης όσο και την καταβολή των ποσών».
Απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες αξιώσεις
Παρά την καταδίκη για τα οικονομικά αιτήματα, το δικαστήριο απέρριψε όλες τις υπόλοιπες αξιώσεις του ποδοσφαιριστή, οι οποίες αφορούσαν καταγγελίες για ηθική παρενόχληση, αδήλωτη εργασία, μετατροπή της σύμβασής του σε μόνιμη, παραβίαση συμβολαίου και παραλείψεις υποχρέωσης ασφάλειας.
Η Παρί Σεν Ζερμέν επανέλαβε ότι «ενήργησε πάντα με καλή πίστη και ακεραιότητα», επισημαίνοντας ότι το δικαστήριο αναγνώρισε την ύπαρξη λεκτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς ωστόσο να αποδώσει νομικές συνέπειες σε αυτήν.
Με την απόφαση να μην ασκηθεί έφεση, η υπόθεση κλείνει οριστικά σε δικαστικό επίπεδο, επιτρέποντας στον γαλλικό σύλλογο να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.