Κύπελλο μπάσκετ: Για το 22ο τρόπαιο ο Παναθηναϊκός, για το 13ο ο Ολυμπιακός, στον 13ο «αιώνιο τελικό»

Η αντίστροφη μέτρηση για ακόμη έναν τελικό Κυπέλλου μπάσκετ
ανάμεσα σε Ολυμπιακό
και Παναθηναϊκό
έχει ξεκινήσει.
Οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για 13η φορά σε τελικό της διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση που κουβαλάει ιστορία, ένταση και βαριά παράδοση.
Στις 12 προηγούμενες φορές που οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα.
Οι «πράσινοι» μετρούν 8 κατακτήσεις απέναντι στους «ερυθρόλευκους», ενώ ο Ολυμπιακός έχει πανηγυρίσει 5 φορές το τρόπαιο σε μεταξύ τους τελικούς.
Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη διοργάνωση.
Σε σύνολο 28 παρουσιών σε τελικό, οι «πράσινοι» έχουν κατακτήσει 21 τρόπαια, αριθμός που αποτυπώνει τη σταθερή τους παρουσία στις κορυφαίες στιγμές του θεσμού.
Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός θέλει να φτάσει τα 13 Κύπελλα Ελλάδας στην ιστορία του.
Οι Πειραιώτες έχουν συμμετάσχει σε 22 τελικούς, με απολογισμό 12 κατακτήσεις και 10 ήττες.
Πέρυσι απώλεσαν το τρόπαιο στον τελικό με τους “πράσινους” και όπως είπε ο Κώστας Παπανικολάου μετά τον ημιτελικό με το Μαρούσι, ο στόχος είναι να το πάρουν πίσω.