Κύπελλο μπάσκετ: Για το 22ο τρόπαιο ο Παναθηναϊκός, για το 13ο ο Ολυμπιακός, στον 13ο «αιώνιο τελικό»
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κύπελλο μπάσκετ

Κύπελλο μπάσκετ: Για το 22ο τρόπαιο ο Παναθηναϊκός, για το 13ο ο Ολυμπιακός, στον 13ο «αιώνιο τελικό»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ το Σάββατο στις 20:00

Κύπελλο μπάσκετ: Για το 22ο τρόπαιο ο Παναθηναϊκός, για το 13ο ο Ολυμπιακός, στον 13ο «αιώνιο τελικό»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αντίστροφη μέτρηση για ακόμη έναν τελικό Κυπέλλου μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει.

Οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για 13η φορά σε τελικό της διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση που κουβαλάει ιστορία, ένταση και βαριά παράδοση.

Στις 12 προηγούμενες φορές που οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα.

Οι «πράσινοι» μετρούν 8 κατακτήσεις απέναντι στους «ερυθρόλευκους», ενώ ο Ολυμπιακός έχει πανηγυρίσει 5 φορές το τρόπαιο σε μεταξύ τους τελικούς.

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη διοργάνωση.

Σε σύνολο 28 παρουσιών σε τελικό, οι «πράσινοι» έχουν κατακτήσει 21 τρόπαια, αριθμός που αποτυπώνει τη σταθερή τους παρουσία στις κορυφαίες στιγμές του θεσμού.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός θέλει να φτάσει τα 13 Κύπελλα Ελλάδας στην ιστορία του.

Οι Πειραιώτες έχουν συμμετάσχει σε 22 τελικούς, με απολογισμό 12 κατακτήσεις και 10 ήττες.

Κλείσιμο
Πέρυσι απώλεσαν το τρόπαιο στον τελικό με τους “πράσινους” και όπως είπε ο Κώστας Παπανικολάου μετά τον ημιτελικό με το Μαρούσι, ο στόχος είναι να το πάρουν πίσω.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης