Με 185 ιστιοπλόους από 11 χώρες διοργανώθηκε από τον ΝΟΠ Παλαιού Φαλήρου το «Nikos Sarikavazis Optimist Trophy»

Για 11η σερί χρονιά ο Ν.Ο.Π. Φαλήρου διοργάνωσε τον σπουδαίο αγώνα «Nikos Sarikavazis Optimist Trophy» στη μνήμη του παλιού προέδρου του ομίλου και της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που για 60 χρόνια πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες στο άθλημα.Αναλυτικά συμμετείχαν 185 αθλητές και αθλήτριες από 22 ομίλους της χώρας και το εξωτερικό.Στην κατηγορία U11 και U13 έτρεξαν 101 σκάφη και άλλα 84 στα U16 από 11 χώρες και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία, Πολωνία, Γερμανία, Ουκρανία, Ελβετία, Ρουμανία, Ολλανδία, Σιγκαπούρη και Κίνα.1. Κατερίνα Δελαγραμμάτικα Ν.Ο.Ε.2. Κυριακή Γεωργακοπούλου Ν.Ο. Καλαμακίου3. Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη1. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης2. Αλέξανδρος Κραβαριώτης Ν.Ο.Π. Φαλήρου3. Χρήστος Διαγγελάκης Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη1. Δήμητρα Αναστασία Μαραγκάκη Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη2. Άρτεμις Σιωπήλη Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας3. Ελένη Παπαλεβυζάκη Ν.Ο. Βουλιαγμένης