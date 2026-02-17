Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Με 185 ιστιοπλόους από 11 χώρες διοργανώθηκε από τον ΝΟΠ Παλαιού Φαλήρου το «Nikos Sarikavazis Optimist Trophy»
Με 185 ιστιοπλόους από 11 χώρες διοργανώθηκε από τον ΝΟΠ Παλαιού Φαλήρου το «Nikos Sarikavazis Optimist Trophy»
Στην κατηγορία U11 και U13 έτρεξαν 101 σκάφη και άλλα 84 στα U16 από 11 χώρες και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία, Πολωνία, Γερμανία, Ουκρανία, Ελβετία, Ρουμανία, Ολλανδία, Σιγκαπούρη και Κίνα
Για 11η σερί χρονιά ο Ν.Ο.Π. Φαλήρου διοργάνωσε τον σπουδαίο αγώνα «Nikos Sarikavazis Optimist Trophy» στη μνήμη του παλιού προέδρου του ομίλου και της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που για 60 χρόνια πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες στο άθλημα.
Αναλυτικά συμμετείχαν 185 αθλητές και αθλήτριες από 22 ομίλους της χώρας και το εξωτερικό.
Στην κατηγορία U11 και U13 έτρεξαν 101 σκάφη και άλλα 84 στα U16 από 11 χώρες και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία, Πολωνία, Γερμανία, Ουκρανία, Ελβετία, Ρουμανία, Ολλανδία, Σιγκαπούρη και Κίνα.
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία είναι:
U16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (6 ιστιοδρομίες)
1. Κατερίνα Δελαγραμμάτικα Ν.Ο.Ε.
2. Κυριακή Γεωργακοπούλου Ν.Ο. Καλαμακίου
3. Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη
U16 ΑΓΟΡΙΑ (6 ιστιοδρομίες)
1. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης
2. Αλέξανδρος Κραβαριώτης Ν.Ο.Π. Φαλήρου
3. Χρήστος Διαγγελάκης Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη
U13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (5 ιστιοδρομίες)
1. Δήμητρα Αναστασία Μαραγκάκη Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη
2. Άρτεμις Σιωπήλη Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
3. Ελένη Παπαλεβυζάκη Ν.Ο. Βουλιαγμένης
U13 ΑΓΟΡΙΑ (5 ιστιοδρομίες)
Αναλυτικά συμμετείχαν 185 αθλητές και αθλήτριες από 22 ομίλους της χώρας και το εξωτερικό.
Στην κατηγορία U11 και U13 έτρεξαν 101 σκάφη και άλλα 84 στα U16 από 11 χώρες και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία, Πολωνία, Γερμανία, Ουκρανία, Ελβετία, Ρουμανία, Ολλανδία, Σιγκαπούρη και Κίνα.
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία είναι:
U16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (6 ιστιοδρομίες)
1. Κατερίνα Δελαγραμμάτικα Ν.Ο.Ε.
2. Κυριακή Γεωργακοπούλου Ν.Ο. Καλαμακίου
3. Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη
U16 ΑΓΟΡΙΑ (6 ιστιοδρομίες)
1. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης
2. Αλέξανδρος Κραβαριώτης Ν.Ο.Π. Φαλήρου
3. Χρήστος Διαγγελάκης Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη
U13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (5 ιστιοδρομίες)
1. Δήμητρα Αναστασία Μαραγκάκη Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη
2. Άρτεμις Σιωπήλη Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
3. Ελένη Παπαλεβυζάκη Ν.Ο. Βουλιαγμένης
U13 ΑΓΟΡΙΑ (5 ιστιοδρομίες)
1. Ιωάννης Ζαβλανός Ν.Ο. Θεσσαλονίκης
2. Σταμάτης Νόνας Ν.Ο. Άνδρου
3. Βίκτωρας Καρακασίδης Α.Ν.Ο. Γλυφάδας
U11 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (5 ιστιοδρομίες)
1. Μαριάννα Ξανθάκου Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
2. Ελισάβετ Ζαβλανού Ν.Ο. Θεσσαλονίκης
3. Λυδία Πετρουλάκη Ν.Ο. Αμφιθέας
U11 ΑΓΟΡΙΑ ( 5 ιστιοδρομίες)
1. Κωνσταντίνος Βούλτεψης Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
2. Γεώργιος Τσατσόπουλος Ν.Α.Ο. Κέρκυρας
3. Οδυσσέας Κουτσούκος Ν.Ο. Καλαμακίου
Κορυφαίος όμιλος αναδείχθηκε ο Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας και καλύτερος αθλητής ο Γεώργιος Καρναβάς του Ν.Ο. Βουλιαγμένης.
Η τελετή απονομής στους νικητές έγινε χθες Κυριακή στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Π. Φαλήρου παρουσία της προέδρου της ΕΙΟ Νίκης Αναστασίου, εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών και διάφορων άλλων αρχών, των εθελοντών που έκαναν απίστευτη δουλειά σε θάλασσα και στεριά, συγγενών των αθλητών και φίλων της ιστιοπλοΐας.
Το γεγονός ότι έλαβαν μέρος αρκετοί ιστιοπλόοι από το εξωτερικό και οι ιστιοδρομίες μεταδόθηκαν σε Live Streaming από την ΕΙΟ συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός αγώνα υψηλού επιπέδου γεμάτος ανταγωνισμό και πάθος για την διάκριση.
2. Σταμάτης Νόνας Ν.Ο. Άνδρου
3. Βίκτωρας Καρακασίδης Α.Ν.Ο. Γλυφάδας
U11 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (5 ιστιοδρομίες)
1. Μαριάννα Ξανθάκου Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
2. Ελισάβετ Ζαβλανού Ν.Ο. Θεσσαλονίκης
3. Λυδία Πετρουλάκη Ν.Ο. Αμφιθέας
U11 ΑΓΟΡΙΑ ( 5 ιστιοδρομίες)
1. Κωνσταντίνος Βούλτεψης Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
2. Γεώργιος Τσατσόπουλος Ν.Α.Ο. Κέρκυρας
3. Οδυσσέας Κουτσούκος Ν.Ο. Καλαμακίου
Κορυφαίος όμιλος αναδείχθηκε ο Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας και καλύτερος αθλητής ο Γεώργιος Καρναβάς του Ν.Ο. Βουλιαγμένης.
Η τελετή απονομής στους νικητές έγινε χθες Κυριακή στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Π. Φαλήρου παρουσία της προέδρου της ΕΙΟ Νίκης Αναστασίου, εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών και διάφορων άλλων αρχών, των εθελοντών που έκαναν απίστευτη δουλειά σε θάλασσα και στεριά, συγγενών των αθλητών και φίλων της ιστιοπλοΐας.
Το γεγονός ότι έλαβαν μέρος αρκετοί ιστιοπλόοι από το εξωτερικό και οι ιστιοδρομίες μεταδόθηκαν σε Live Streaming από την ΕΙΟ συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός αγώνα υψηλού επιπέδου γεμάτος ανταγωνισμό και πάθος για την διάκριση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα