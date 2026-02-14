Μύκονος - Άρης 74-83: Πέρασε από το «Νησί των Ανέμων» και πάει στην Κρήτη για το Κύπελλο

Κλείσιμο

Πλέον ο Άρης έχει μπροστά του το Final-8 του Κυπέλλου το οποίο θα διεξαχθεί από την Τρίτη έως το Σάββατο στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Άρης παίζει στον προημιτελικό της Τρίτης με το Μαρούσι.