Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Μύκονος - Άρης 74-83: Πέρασε από το «Νησί των Ανέμων» και πάει στην Κρήτη για το Κύπελλο
Μύκονος - Άρης 74-83: Πέρασε από το «Νησί των Ανέμων» και πάει στην Κρήτη για το Κύπελλο
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Πουλιανίτης με 18 πόντους (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα)
Ο Άρης πέτυχε στο «νησί των ανέμων» επί της Μυκόνου την τέταρτη σερί νίκη του στην Stoiximan GBL με επιμέρους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο 40-31 και τελικό 83-74 για την 19η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος.
Τα «κλειδιά» της νίκης των «κιτρινόμαυρων» της Θεσσαλονίκης ήταν τα 4 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ που πήραν σε σχέση με τους γηπεδούχους (13-9) και η εμφάνιση του Στέλιου Πουλιανίτη, που ήρθε από τον πάγκο και ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών.
Ο 30χρονος γκαρντ σκόραρε 18 πόντους χωρίς να χάσει σουτ εντός πεδιάς, καθώς είχε 2/2 δίποντα και 4/4 τρίποντα.
Από τον Άρη διακρίθηκαν ακόμη ο Ρόνι Χάρελ, που έκανε νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε ακόμη 6 ασίστ, και ο Ντανίλο Άντζουσιτς ο οποίος πέτυχε 16 πόντους με 3 τρίποντα.
Ο Μάιλς Χέσον με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα προσπάθησε περισσότερο από την Μύκονο Betsson. Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο Κέντρικ Ρέι με 17 πόντους και 4 ασίστ.
Οι φιλοξενούμενοι με επιμέρους σκορ 14-3 με 7 πόντους με ένα τρίποντο του Πουλιανίτη και 5 με ένα, επίσης, σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα του Αρνόλαντας Κουλμπόκα μετέτρεψαν το 51-48 του 26’ σε 65-51 με 2’ και 33’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.
Η Μύκονος αντεπιτέθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ από τη έναρξη του δεκάλεπτου 12-3 και πρωταγωνιστή τον Ρέι ισοφάρισαν σε 71-71, 3’ και 22’’ πριν την λήξη του ματς.
Το τρίποντο του Άντζουσιτς ένα λεπτό αργότερα έκανε το σκορ 76-71 για τον Άρη Betsson και ήταν καθοριστικό για την επικράτηση των «κιτρινόμαυρων». Το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο με 45’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης… σφράγισε τη νίκη των φιλοξενούμενων δίνοντας τους προβάδισμα 8 πόντων (81-73).
Πλέον ο Άρης έχει μπροστά του το Final-8 του Κυπέλλου το οποίο θα διεξαχθεί από την Τρίτη έως το Σάββατο στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Άρης παίζει στον προημιτελικό της Τρίτης με το Μαρούσι.
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83.
Τα «κλειδιά» της νίκης των «κιτρινόμαυρων» της Θεσσαλονίκης ήταν τα 4 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ που πήραν σε σχέση με τους γηπεδούχους (13-9) και η εμφάνιση του Στέλιου Πουλιανίτη, που ήρθε από τον πάγκο και ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών.
Ο 30χρονος γκαρντ σκόραρε 18 πόντους χωρίς να χάσει σουτ εντός πεδιάς, καθώς είχε 2/2 δίποντα και 4/4 τρίποντα.
Από τον Άρη διακρίθηκαν ακόμη ο Ρόνι Χάρελ, που έκανε νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε ακόμη 6 ασίστ, και ο Ντανίλο Άντζουσιτς ο οποίος πέτυχε 16 πόντους με 3 τρίποντα.
Ο Μάιλς Χέσον με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα προσπάθησε περισσότερο από την Μύκονο Betsson. Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο Κέντρικ Ρέι με 17 πόντους και 4 ασίστ.
Οι φιλοξενούμενοι με επιμέρους σκορ 14-3 με 7 πόντους με ένα τρίποντο του Πουλιανίτη και 5 με ένα, επίσης, σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα του Αρνόλαντας Κουλμπόκα μετέτρεψαν το 51-48 του 26’ σε 65-51 με 2’ και 33’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.
Η Μύκονος αντεπιτέθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ από τη έναρξη του δεκάλεπτου 12-3 και πρωταγωνιστή τον Ρέι ισοφάρισαν σε 71-71, 3’ και 22’’ πριν την λήξη του ματς.
Το τρίποντο του Άντζουσιτς ένα λεπτό αργότερα έκανε το σκορ 76-71 για τον Άρη Betsson και ήταν καθοριστικό για την επικράτηση των «κιτρινόμαυρων». Το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο με 45’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης… σφράγισε τη νίκη των φιλοξενούμενων δίνοντας τους προβάδισμα 8 πόντων (81-73).
Πλέον ο Άρης έχει μπροστά του το Final-8 του Κυπέλλου το οποίο θα διεξαχθεί από την Τρίτη έως το Σάββατο στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Άρης παίζει στον προημιτελικό της Τρίτης με το Μαρούσι.
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα