Η σύζυγος του Λούκα Γιόβιτς απολαμβάνει τον ήλιο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Η Σοφία Μιλόσεβιτς έχει προσαρμοστεί εξαιρετικά στην συνθήκες της πρωτεύουσας της Ελλάδας, απολαμβάνει τον καιρό και θαυμάζει τον αγαπημένο της με την κιτρινόμαυρη φανέλα
Η Σοφία Μιλόσεβιτς, σύζυγος του Λούκα Γιόβιτς, σέντερ φορ της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ ενεργή στα social media καθώς είναι μοντελό και influencer.
Στο Instagram της δημοσιεύει συχνά και από τις σκηνές αποθέωσης του αγαπημένου της στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, από τους φιλάθλους.
Φαίνεται όμως ότι εκτός του Λούκα Γιόβιτς, έχει προσαρμοστεί εξαιρετικά και η ίδια μαζί με τα δύο παιδιά του ζευγαριού.
Σήμερα το μεσημέρι έκανε βόλτα στην Αθήνα, απόλαυσε τον ηλιόλουστο καιρό της πρωτεύουσας και δημοσίευσε φωτογραφίες με το απαράμιλλο στυλ της να ξεχωρίζει.
Λίγες μέρες πριν, όταν η κακοκαιρία είχε πλήξει τα Νότια προάστεια, η ίδια είχε ανεβάσει στόρι από τις καταστροφές στους δρόμους.
