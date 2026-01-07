ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολύ δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού από σύγκρουση φορτηγών: Το ένα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε στο δεύτερο

Ο Μέσι «λιώνει» στο TikTok: Η απίθανη αντίδρασή του σε AI βίντεο που τον δείχνει να ζητάει νερό από γείτονες!
SPORTS
Λιονέλ Μέσι AI TikTok

Ο Μέσι «λιώνει» στο TikTok: Η απίθανη αντίδρασή του σε AI βίντεο που τον δείχνει να ζητάει νερό από γείτονες!

Ο Αργεντινός σταρ αποκάλυψε πως παρακολουθεί μανιωδώς τα κλιπ που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για εκείνον, ενώ θυμήθηκε μέχρι και τη... «σύλληψή» του

Ο Μέσι «λιώνει» στο TikTok: Η απίθανη αντίδρασή του σε AI βίντεο που τον δείχνει να ζητάει νερό από γείτονες!
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακόμα και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του αλγόριθμου. Ο Λιονέλ Μέσι, σε μια άκρως χαλαρή συνέντευξη στο Luzu TV, παραδέχθηκε πως περνάει αρκετό χρόνο κάνοντας scroll στο TikTok, ενώ αντέδρασε με απίστευτο χιούμορ σε ένα viral βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

«Γείτονα, έχεις λίγο ζεστό νερό;»
Το επίμαχο βίντεο, που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δείχνει έναν «ψηφιακό» Μέσι να χτυπάει τις πόρτες των γειτόνων του στο Μαϊάμι. Ο λόγος; Ζητάει επίμονα ζεστό νερό για να προετοιμάσει το αγαπημένο του ρόφημα, το παραδοσιακό αργεντίνικο Mate.

Ο «πραγματικός» Μέσι, βλέποντας το κλιπ, ξέσπασε σε γέλια, εντυπωσιασμένος από το πόσο πιστή ήταν η αναπαράσταση της φωνής και των κινήσεών του.

«Βλέπω πολύ TikTok. Έχω δει πολλά βίντεο με εμένα φτιαγμένα από AI. Σε ένα από αυτά μάλιστα, με έδειχναν να με συλλαμβάνει η αστυνομία!» δήλωσε ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι.


2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης