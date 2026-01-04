Αυτά μόνο η Λίβερπουλ: Προηγήθηκε με ανατροπή 2-1 στο 90+4 αλλά ισοφαρίστηκε με τρομερό σουτ στο 90+7 από τη Φούλαμ, δείτε τα γκολ

Ματσάρα στο Λονδίνο, με τρομερές συγκινήσεις, μεγάλα γκολ και... χαμένη τη Λίβερπουλ! Τι και αν ο Χάκπο έδωσε προβάδισμα στο 90+4', ο Ριντ με το γκολ της χρονιάς χάρισε την ισοπαλία 2-2 στη Φούλαμ.



Δεύτερη διαδοχική γκέλα για τους Reds στη νέα χρονιά που έχασαν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τους ανταγωνιστές τους στη μάχη της τετράδας.



Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Η Φούλαμ μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πίεσε και κατάφερε στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης να ανοίξει το σκορ. Ο Γουίλσον στο 17ο λεπτό έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε ιδανικά τον Άλισον για το 1-0. Κακό το α' μέρος, ελάχιστες φάσεις, με τη Λίβερπουλ να θέλει, αλλά να μην μπορεί να βρει φάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία. Αντίθετα, οι Reds ήταν πιο ορεξάτοι στην επανάληψη, είχαν καλή κυκλοφορία και κατάφεραν να απειλήσουν.



Ο ΜακΑλιστερ είχε δοκάρι, ωστόσο στο 57' ήρθε και το γκολ. Από υπέροχη προσπάθεια του Μπράντλεϊ, ο Βιρτς με έξοχο πλασέ έφερε το ματς στα ίσα. Το φινάλε ήταν δραματικό, η Λίβερπουλ πίεσε για το γκολ της νίκης και στο 94' ήρθε η λύτρωση με σκόρερ τον Χάκπο. «παγώσει» την ομάδα του Σλοτ και να διαμορφώσει το 2-2.