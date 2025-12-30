Ολυμπιακός: Γενέθλια στην προπόνηση για Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ, τους έκαναν έκπληξη οι συμπαίκτες τους με τούρτες
Ολυμπιακός Τόμας Γουόκαπ Νίκολα Μιλουτίνοφ Γενέθλια

Ολυμπιακός: Γενέθλια στην προπόνηση για Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ, τους έκαναν έκπληξη οι συμπαίκτες τους με τούρτες

Στη συνέχεια ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε το έναυσμα για το «φατούρο» στους εορτάζοντες

Ολυμπιακός: Γενέθλια στην προπόνηση για Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ, τους έκαναν έκπληξη οι συμπαίκτες τους με τούρτες
Δύο τούρτες είχε το «μενού» της προπόνησης του Ολυμπιακού την προπαραμονή της Πρωτοχρονιά στο ΣΕΦ και τρεις ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ είχαν την τιμητική τους καθώς έσβησαν από 31 και 33 κεράκια για τα αντίστοιχα γενέθλιά τους.

Μάλιστα ο Κώστας Παπανικολάου ήταν και εκείνος που έδωσε το έναυσμα για το «φατούρο» στον Τεξανό γκαρντ λίγο μετά.

