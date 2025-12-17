Ολοταχώς για προημιτελικό του Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ και ημιτελικό «αιωνίων» στο Κύπελλο, η τελική βαθμολογία της League Phase
SPORTS
Κύπελλο ποδοσφαίρου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Άρης ΑΕΚ Λεβαδειακός

Ολοταχώς για προημιτελικό του Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ και ημιτελικό «αιωνίων» στο Κύπελλο, η τελική βαθμολογία της League Phase

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον προημιτελικό με ΠΑΟΚ ή Ατρόμητο και εάν περάσει το πιθανότερο είναι να δούμε διπλό ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό

Ολοταχώς για προημιτελικό του Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ και ημιτελικό «αιωνίων» στο Κύπελλο, η τελική βαθμολογία της League Phase
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Τούμπα η League Phase του Κυπέλλου ποδοσφαίρου. 

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1 τη Μαρκό και έμεινε στην 8η θέση αφού ο Βόλος με τον οποίο είχε τους ίδιους βαθμούς και τα ίδια γκολ είχε καλύτερη επιθετική επίδοση εκτός έδρας (3-2 τα γκολ). 

Έτσι μετά την ολοκλήρωση των αγώνων ο Ολυμπιακός που τερμάτισε στην 1η θέση, εάν επικρατήσουν τα φαβορί, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό στο Καραϊσκάκη και στη συνέχεια σε διπλό ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Κηφισιά, η ΑΕΚ με τον νικητή του ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης κι ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.


Τα ζευγάρια στη φάση των νοκ άουτ 
Άρης - Παναιτωλικός (5ος-12ος)
ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης (6ος-11ος)
Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)

Τα νοκ άουτ της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου.

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά 
Παναθηναϊκός / Άρης ή Παναιτωλικός 
ΑΕΚ / ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης 
Λεβαδειακός / Βόλος ή Κηφισιά 
Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος 

Τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν στις 13,14,15 Ιανουαρίου. Οι αγώνες δεν έχουν ρεβάνς και θα διεξαχθούν στις έδρες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Λεβαδειακού και της ΑΕΚ.


Τα ζευγάρια στα ημιτελικά 
Παναθηναϊκός / Άρης ή Παναιτωλικός - Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος 
ΑΕΚ / ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης  - Λεβαδειακός / Βόλος ή Κηφισιά 

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 3,4,5 Φεβρουαρίου και 10,11,12 Φεβρουαρίου. 

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου. 

Η τελική βαθμολογία της League Phase 

1. Ολυμπιακός 18-3 12

2. Λεβαδειακός 10-3 12

3. ΑΕΚ 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 6-2 12

---------------------------------------
5. Άρης 6-2 10

6. ΟΦΗ 7-3 9

7. Βόλος 10-7 7

8. ΠΑΟΚ 10-7 7 

------------------------------------------

9. Ατρόμητος 7-5 7 

10. Κηφισιά 4-4 5 

11. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4

12. Παναιτωλικός 5-4 4 

------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-9 4

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 4-10 1

17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

18. Καβάλα 3-8 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης