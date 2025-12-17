Ολοταχώς για προημιτελικό του Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ και ημιτελικό «αιωνίων» στο Κύπελλο, η τελική βαθμολογία της League Phase

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Τούμπα η League Phase του Κυπέλλου ποδοσφαίρου. ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1 τη Μαρκό και έμεινε στην 8η θέση αφού ο Βόλος με τον οποίο είχε τους ίδιους βαθμούς και τα ίδια γκολ είχε καλύτερη επιθετική επίδοση εκτός έδρας (3-2 τα γκολ).Έτσι μετά την ολοκλήρωση των αγώνων ο Ολυμπιακός που τερμάτισε στην 1η θέση, εάν επικρατήσουν τα φαβορί, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό στο Καραϊσκάκη και στη συνέχεια σε διπλό ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Κηφισιά, η ΑΕΚ με τον νικητή του ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης κι ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

Τα νοκ άουτ της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου.

Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος



Λεβαδειακός / Βόλος ή Κηφισιά





Άρης - Παναιτωλικός (5ος-12ος)ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης (6ος-11ος)Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)Παναθηναϊκός / Άρης ή ΠαναιτωλικόςΑΕΚ / ΟΦΗ ή Αστέρας ΤρίποληςΛεβαδειακός / Βόλος ή ΚηφισιάΟλυμπιακός / ΠΑΟΚ ή ΑτρόμητοςΤα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν στις 13,14,15 Ιανουαρίου. Οι αγώνες δεν έχουν ρεβάνς και θα διεξαχθούν στις έδρες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Λεβαδειακού και της ΑΕΚ.Παναθηναϊκός / Άρης ή Παναιτωλικός -ΑΕΚ / ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης -Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 3,4,5 Φεβρουαρίου και 10,11,12 Φεβρουαρίου.Ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.

Η τελική βαθμολογία της League Phase

1. Ολυμπιακός 18-3 12

2. Λεβαδειακός 10-3 12

3. ΑΕΚ 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 6-2 12

---------------------------------------

5. Άρης 6-2 10

6. ΟΦΗ 7-3 9

7. Βόλος 10-7 7

8. ΠΑΟΚ 10-7 7

------------------------------------------

9. Ατρόμητος 7-5 7

10. Κηφισιά 4-4 5

11. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4

12. Παναιτωλικός 5-4 4

------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-9 4

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 4-10 1

17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

18. Καβάλα 3-8 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0