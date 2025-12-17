Ολοταχώς για προημιτελικό του Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ και ημιτελικό «αιωνίων» στο Κύπελλο, η τελική βαθμολογία της League Phase
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον προημιτελικό με ΠΑΟΚ ή Ατρόμητο και εάν περάσει το πιθανότερο είναι να δούμε διπλό ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1 τη Μαρκό και έμεινε στην 8η θέση αφού ο Βόλος με τον οποίο είχε τους ίδιους βαθμούς και τα ίδια γκολ είχε καλύτερη επιθετική επίδοση εκτός έδρας (3-2 τα γκολ).
Έτσι μετά την ολοκλήρωση των αγώνων ο Ολυμπιακός που τερμάτισε στην 1η θέση, εάν επικρατήσουν τα φαβορί, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό στο Καραϊσκάκη και στη συνέχεια σε διπλό ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό.
Ο Λεβαδειακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Κηφισιά, η ΑΕΚ με τον νικητή του ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης κι ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.
Τα ζευγάρια στη φάση των νοκ άουτ
Άρης - Παναιτωλικός (5ος-12ος)
ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης (6ος-11ος)
Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)
Τα νοκ άουτ της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου.
Τα ζευγάρια στα προημιτελικά
Παναθηναϊκός / Άρης ή Παναιτωλικός
ΑΕΚ / ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης
Λεβαδειακός / Βόλος ή Κηφισιά
Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
Τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν στις 13,14,15 Ιανουαρίου. Οι αγώνες δεν έχουν ρεβάνς και θα διεξαχθούν στις έδρες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Λεβαδειακού και της ΑΕΚ.
Τα ζευγάρια στα ημιτελικά
Παναθηναϊκός / Άρης ή Παναιτωλικός - Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
ΑΕΚ / ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός / Βόλος ή Κηφισιά
Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 3,4,5 Φεβρουαρίου και 10,11,12 Φεβρουαρίου.
Ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.
Η τελική βαθμολογία της League Phase
1. Ολυμπιακός 18-3 12
2. Λεβαδειακός 10-3 12
3. ΑΕΚ 6-1 12
4. Παναθηναϊκός 6-2 12
---------------------------------------
5. Άρης 6-2 10
6. ΟΦΗ 7-3 9
7. Βόλος 10-7 7
8. ΠΑΟΚ 10-7 7
------------------------------------------
9. Ατρόμητος 7-5 7
10. Κηφισιά 4-4 5
11. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4
12. Παναιτωλικός 5-4 4
------------------------------------------
13. Ηρακλής 2-9 4
14. Καλλιθέα 3-5 3
15. Ελλάς Σύρου 8-13 3
16. Μαρκό 4-10 1
17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1
18. Καβάλα 3-8 1
19. Ηλιούπολη 1-10 0
20. Αιγάλεω 1-13 0
