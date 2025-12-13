AEK - Παναθηναϊκός 63-101: Έπαιζε χωρίς αντίπαλο, βίντεο
SPORTS
Basket League Παναθηναϊκός ΑΕΚ

AEK - Παναθηναϊκός 63-101: Έπαιζε χωρίς αντίπαλο, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο στο +37 και το παιχνίδι στο +38 - Κορυφαίος για τους νικητές ο Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους με 5/5 τρίποντα - Η ΑΕΚ είχε 5/20 τρίποντα και 14/28 ο ΠΑΟ

AEK - Παναθηναϊκός 63-101: Έπαιζε χωρίς αντίπαλο, βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Άταμαν ήταν εντυπωσιακή και στις δυο μεριές του παρκέ και με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, έφτασε σε ένα άνετο ροζ φύλλο αγώνα με 101-63 για να πάει στο 8-1 στη βαθμολογία πριν τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.


Από την άλλη η Ένωση που έκανε κάκιστο ματς στο ημίχρονο (που έχει αδιάφορο ματς μεσοβδόμαδα στο BCL με τη Σολνόκι) δεν μπόρεσε να ακολουθήσει σε κανένα σημείο του ματς και έπεσε στο 5-4 στην κατάταξη. Ο κόσμος της Βασίλισσας δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδά παρόλο που η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη από νωρίς

Από την πλευρά των νικητών ο Ρογκαβόπουλος είχε 19 πόντους, ενώ ο Γιούρτσεβεν 17 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ντεμπούτο έκανε ο Κλαβέλ. Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.

AEK - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο ματς και με 5 πόντους του Γκραντ έκανε το 2-9 στο 3'. Ο Φαρίντ χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στα πέντε λεπτά και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο. Ο Μήτογλου με βολές έκανε το 9-19 και έδωσε άερα 10 πόντων στην ομάδα του Αταμάν. Η ΑΕΚ δυσκολεύοταν αρκετά στην επίθεση και μέχρι το 7' είχε μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς. Ο Σίλβα μείωσε σε 11-23 από κοντά. Με το δεύτερο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου οι πράσινοι έκαναν το 11-26 δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Παναθηναϊκόε έλεγξε απόλυτα το δεκάλεπτο και έκανε το 14-33, έχοντας 8/10 δίποντα και 3/4 τρίποντα.

Ο Σίλβα πάλευε να κρατήσει την ΑΕΚ στο ματς και μείωσε σε 18-38 με γκολ φάουλ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 18-44 στο 13' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Οι πράσινοι δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με 22-48 στο 15', με τον Ρογκαβόπουλο να έχει 14 πόντους. Το ρεσιτάλ των πράσινων στα τρίποντα συνεχίστηκε και έφτασαν το 8/10 στο 17'. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έγραψε το 25-56 στο 19'. Η ομα΄δα του Άταμαν είχε 12/17 τρίποντα ημίχρονο.

Με 10-0 σερί της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έγινε το 38-65. Ο Αρμς με κάρφωμα μείωσε σε 45-71, τρία λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει απόλυτα και τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 48-83.

Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, η ΑΕΚ αδυνατούσε να πλησιάσει, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει σε μια άνετη επικράτηση, όντας εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο που καθάρισε και το ματς. Ο Σίλβα μείωσε σε 56-88 στο 33' φτάνοντας τους 19 πόντους. Οι πράσινοι διαχειρίστηκαν την τεράστια διαφορά τους και έφτασαν στην εύκολη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 48-83, 63-101

Ο MVP: Ο Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους και 5/5 τρίποντα και ο Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/17 τρίποντα του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα 

Πηγή: www.gazzetta.gr 




10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης