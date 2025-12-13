AEK - Παναθηναϊκός 63-101: Έπαιζε χωρίς αντίπαλο, βίντεο

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Άταμαν ήταν εντυπωσιακή και στις δυο μεριές του παρκέ και με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, έφτασε σε ένα άνετο ροζ φύλλο αγώνα με 101-63 για να πάει στο 8-1 στη βαθμολογία πριν τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.







Από την άλλη η Ένωση που έκανε κάκιστο ματς στο ημίχρονο (που έχει αδιάφορο ματς μεσοβδόμαδα στο BCL με τη Σολνόκι) δεν μπόρεσε να ακολουθήσει σε κανένα σημείο του ματς και έπεσε στο 5-4 στην κατάταξη. Ο κόσμος της Βασίλισσας δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδά παρόλο που η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη από νωρίς

Από την πλευρά των νικητών ο Ρογκαβόπουλος είχε 19 πόντους, ενώ ο Γιούρτσεβεν 17 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ντεμπούτο έκανε ο Κλαβέλ. Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.

AEK - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο ματς και με 5 πόντους του Γκραντ έκανε το 2-9 στο 3'. Ο Φαρίντ χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στα πέντε λεπτά και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο. Ο Μήτογλου με βολές έκανε το 9-19 και έδωσε άερα 10 πόντων στην ομάδα του Αταμάν. Η ΑΕΚ δυσκολεύοταν αρκετά στην επίθεση και μέχρι το 7' είχε μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς. Ο Σίλβα μείωσε σε 11-23 από κοντά. Με το δεύτερο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου οι πράσινοι έκαναν το 11-26 δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Παναθηναϊκόε έλεγξε απόλυτα το δεκάλεπτο και έκανε το 14-33, έχοντας 8/10 δίποντα και 3/4 τρίποντα.

Ο Σίλβα πάλευε να κρατήσει την ΑΕΚ στο ματς και μείωσε σε 18-38 με γκολ φάουλ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 18-44 στο 13' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Οι πράσινοι δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με 22-48 στο 15', με τον Ρογκαβόπουλο να έχει 14 πόντους. Το ρεσιτάλ των πράσινων στα τρίποντα συνεχίστηκε και έφτασαν το 8/10 στο 17'. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έγραψε το 25-56 στο 19'. Η ομα΄δα του Άταμαν είχε 12/17 τρίποντα ημίχρονο.

Με 10-0 σερί της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έγινε το 38-65. Ο Αρμς με κάρφωμα μείωσε σε 45-71, τρία λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει απόλυτα και τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 48-83.

Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, η ΑΕΚ αδυνατούσε να πλησιάσει, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει σε μια άνετη επικράτηση, όντας εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο που καθάρισε και το ματς. Ο Σίλβα μείωσε σε 56-88 στο 33' φτάνοντας τους 19 πόντους. Οι πράσινοι διαχειρίστηκαν την τεράστια διαφορά τους και έφτασαν στην εύκολη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 48-83, 63-101

Ο MVP: Ο Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους και 5/5 τρίποντα και ο Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/17 τρίποντα του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο.



Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα



Πηγή: www.gazzetta.gr









