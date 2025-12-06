Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
ΠΑΟΚ - Κολοσσός Ρόδου 82-70: Επέστρεψε στις νίκες και διατηρήθηκε στην 4αδα, βίντεο
Κορυφαίος για τους νικητές ο Μάρβιν Τζόουνς με 20 πόντους, 7/7 δίποντα και 7 ριμπάουντ
Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες καθώς επιβλήθηκε του Κολοσσού με 82-70, σε ένα από τα δύο παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, για να διατηρήσει τη θέση του στην τετράδα της βαθμολογίας.
Ο Δικέφαλος που προερχόταν από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό με την οποία σταμάτησε το σερί των πέντε νικών του, ανέβηκε στο 6-2. Τον οδήγησαν ο Μάρβιν Τζόουνς με 20 πόντους, 7/7 δίποντα, επτά ριμπάουντ, ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 14 πόντους, οχτώ ριμπάουντ και ο Νίκος Περσίδης με 10 πόντους, επτά ριμπάουντ, δύο ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα.
Για τον Κολοσσό που δεν μπόρεσε να μείνει κοντά στο σκορ έχοντας 20 λάθη, αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα του, με την οποία αναγκάστηκε να υποχωρήσει στο 2-7. Από την ομάδα της Ρόδου ξεχώρισαν ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ, ο Ιωσήφ Κολοβέρος με 10 πόντους, τρεις ασίστ και ο Άντριου Γκάουντλοκ που έφτασε τους 17, ανεβάζοντας την απόδοση του στην τελευταία περίοδο.
Ο Κολοσσός κατάφερε έχοντας τον έλεγχο των ριμπάουντ (3-12 στην πρώτη περίοδο) και του ρυθμού, να έχει το προβάδισμα σχεδόν σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Μπήκε στο παιχνίδι προηγούμενος με 7-0 και στα μέσα της περιόδου με 12-6 παίρνοντας οχτώ πόντους του Γκαλβανίνι. Ο Δικέφαλος ωστόσο με έξι συνεχόμενους πόντους του Τζόουνς κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλος της στο 16-16 και έχοντας πια καλύτερο ρυθμό, άνοιξε τη διαφορά στους οχτώ (33-28 στο 15’) και λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου στους 12 (43-31) με τον Πετρόπουλο να κάνει με τρίποντο στην εκπνοή το 43-34.
Με κεκτημένη ταχύτητα από το δεύτερο μισό της δεύτερης περιόδου, ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλά και στην τρίτη περίοδο, αφού έκανε ένα 12-4 σε τέσσερα λεπτά εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 17 (55-38). Ο Κολοσσός έβγαλε όμως αντίδραση και με ένα 8-0 μείωσε σε μονοψήφια επίπεδα (55-46), για να ακολουθήσει ένα 8-2 των γηπεδούχων (63-48) που έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο με αέρα 13 πόντων (64-51). Το παιχνίδι έγινε αρκετά σκληρό στην τέταρτη περίοδο κάτι που αποτυπώθηκε στο επιμέρους 6-4 των πρώτων 6,5 λεπτών της (70-55). Ο Γκάουντλοκ συνδέθηκε με το καλάθι μετά από ώρα και με οχτώ σερί πόντους κράτησε ζωντανούς τους φιλοξενούμενους (76-65 στο 38’). Ο ΠΑΟΚ όμως δεν έχασε τον έλεγχο και έφτασε στην επικράτηση.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70.
