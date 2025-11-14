Αντσελότι: Θα προκριθεί στο Μουντιάλ η Ιταλία, ονειρεύομαι τελικό με Βραζιλία

Παρακολουθεί τη Ρεάλ λόγω και των Βινίσιους, Ροντρίγκο, Μιλιτάο και Έντρικ. Κρίνει τον Τσάμπι Αλόνσο ιδανικό στην εκκίνηση της θητείας του: πρωτιά στη Λα Λίγκα με μοναδική ήττα από την Ατλέτικο, σφιχτή άμυνα με επιστροφές βασικών, εύστοχες προσθήκες, συνολική ανταγωνιστικότητα. Για το Champions League κρατά «χαμηλά τη μπάλα», καθώς η άνοιξη κρίνει τα πάντα όπου επανέρχεται το πραγματικό ενδιαφέρον με τα νοκ άουτ.Ο Αντσελότι εξηγεί την εκθαμβωτική πορεία του Λούκα Μόντριτς στην κορυφή με δύο λέξεις: «γενετική και σοβαρότητα». Με στόχο το Μουντιάλ, ρυθμό ενός αγώνα την εβδομάδα και χωρίς να χάνει προπονήσεις στην περσινή Ρεάλ, θεωρεί ότι ο Κροάτης παραμένει ένας από τους καλύτερους χαφ στον κόσμο και μπορεί άνετα να συνεχίσει για ακόμη έναν χρόνο.