Χιμένεθ: «Κάποιοι άνθρωποι με κακές προθέσεις, θεώρησαν ότι είπα κάτι κακό για τον Ουζουνίδη»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός μετά την ισοπαλία του Άρη στη Λειβαδιά
Άρης έφυγε με την ισοπαλία από τη Λειβαδιά (1-1) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του ματς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα που δημιουργήθηκε με τις δηλώσεις του για τον Μαρίνο Ουζουνίδη.
Λίγες ημέρες νωρίτερα η ΠΑΕ Άρης θέλησε να ξεδιαλύνει την κατάσταση σχετικά με τις δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως έγινε λάθος στη μετάφραση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσουμε δίνοντας εξήγηση για κάτι που με ενόχλησε.
Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν κάποιες κακές προθέσεις και οι οποίοι εξαιτίας ενός ανθρωπίνου λάθους θεώρησαν ότι εγώ μιλάω άσχημα για τον προηγούμενο προπονητή της ομάδας μας.
Το οποίο δεν ισχύει, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Με βάση τις πληροφορίες που έχω εγώ όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, μόνο δύο παίκτες βρίσκονταν στην προετοιμασία κι αυτό είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε προπονητή.
Σε αυτό αναφερόμουν και δεν είχα κακή πρόθεση.
Πολύ κρίμα που είχαμε να παίξουμε κόντρα στον άνεμο.
Και φοβερό ότι από τον 40′ έως το 60′ δεν υπήρχε καθόλου άνεμος. Ευτυχώς άρχισε να φυσάει πάλι εναντίον του Λεβαδειακού μετά το 60′.
Δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος ως προπονητής του Άρη με τον έναν βαθμό που έχουμε κερδίσει.
Παρότι όμως παίζουμε λόγω τραυματισμών, κάτι που μας δυσκολεύει, διαφορετικοί παίκτες παίζουν σε διαφορετικές θέσεις.
Ο κύριος Ουζουνίδης είναι ένα εξαιρετικός επαγγελματίας. Και είναι κρίμα να μεταξύ επαγγελματιών να υπάρχει κάποια μομφή ή κάποια κακά λόγια».
