Euroleague: Με τρίποντο του Μπλατ στο φινάλε, η Μακάμπι 92-91 την Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι - Βίντεο
Ο Ταμίρ Μπλατ με τρίποντο από τα 9 μέτρα στα 4,3'' έδωσε τη νίκη στη Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά ο κορυφαίος ήταν ο Λόνι Γουόκερ με 27 πόντους
Λίγο έλειψε για τους Ισραηλινούς να γίνουν στο... ίδιο έργο θεατές! Την περασμένη εβδομάδα ο Ολυμπιακός είχε αποδράσει με τη νίκη από το Βελιγράδι έχοντας πραγματοποιήσει ανατροπή απέναντι στην Μακάμπι, η οποία είδε το σουτ της νίκης του Λόνι Γουόκερ να καταλήγει στο σίδερο!
Τώρα όμως με τρίποντο του Μπλατ στα 4,3'' από τα 9 μέτρα έδωσε τη νίκη με σκορ 92-91 στην Μακάμπι στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ στο Βελιγράδι.
Μακάμπι – Ρεάλ: Ο αγώνας
Ένα ξέσπασμα της Ρεάλ στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου στάθηκε αρκετό για να της δώσει προβάδισμα 10 πόντων (17-27) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Συγκεκριμένα η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μετέτρεψε αρχικά το 10-9 της Μακάμπι σε 10-17 με 8-0 σερί ενώ στη συνέχεια το 15-17 υπέρ της σε... 17-27 έχοντας συνεχίσει με νέο επιμέρους σκορ, αυτήν την φορά στο 10-2. Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +12 για την Ρεάλ (18-30 στο 11') αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και... αρκετό.
Ο Λόνι Γουόκερ πήρε... φωτιά (23π., 5/5τρ.), ο Ρόμαν Σόρκιν (13π., 5/6δίπ.) τον ακολούθησε σε απόδοση και κάπως έτσι η Μακάμπι πάτησε το πόδι στο γκάζι και άλλαξε τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα. Με σερί 13-0 (!) πήρε προβάδισμα στο σκορ με 31-30 ενώ στο 46-47 στο 01:47 για το τέλος του ημιχρόνου το έκανε... 57-48 με νέο επιμέρους 11-1! Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί.
Βρέθηκαν και στο +11 (76-65 στο 28') έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου. Όμως Μαλεντόν και Ντεκ δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και οδήγησαν τη Ρεάλ σε 9-0 σερί έως το τέλος της 3ης περιόδου με το οποίο μείωσαν σε απόσταση μίας κατοχής (76-74).
Το σερί έγινε 11-0 για την ισοφάριση στους 76 πόντους στο 31' αλλά με τον Ρόμαν Σόρκιν να ανεβάζει και πάλι στροφές, η Μακάμπι πήρε εκ νέου διαφορά επτά πόντων (84-77) στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Όμως η Ρεάλ κατάφερε και πάλι να κάνει την ανατροπή και μάλιστα να προηγηθεί με 89-91 στα 25'' πριν από το τέλος! Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε και πάλι την ευθύνη για το σουτ της νίκης στα 9'' αλλά είδε την μπάλα να καταλήγει στο σίδερο. Παρόλα αυτά η κατοχή παρέμεινε στην Μακάμπι, η οποία βρήκε το τρίποντο της νίκης από τα χέρια του Ταμίρ Μπλατ!
Στην τελευταία της επίθεση η Ρεάλ είχε την ευκαιρία για να κερδίσει το παιχνίδι αλλά ο Μάριο Χεζόνια αστόχησε από κοντά.
Τα δεκάλεπτα: 17-27, 57-48, 76-74, 92-91.Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
