Basket League: Πολυτιμότερος παίκτης της 3ης αγωνιστικής ο Σαλάς του Αμαρουσίου
Basket League: Πολυτιμότερος παίκτης της 3ης αγωνιστικής ο Σαλάς του Αμαρουσίου
Το «θρίλερ» του Αμαρουσίου κόντρα στον Άρη που έβγαλε νικητές τους γηπεδούχους στη δεύτερη παράταση ανέδειξε και τον MVP της 3ης αγωνιστικής της Basket League
Από την αναμέτρηση Μαρούσι – Άρης, που κρίθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά στην δεύτερη παράταση υπέρ των γηπεδούχων, αναδείχθηκε ο MVP της 3ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League.
Ο 29χρονος Λευκορώσος φόργουορντ σέντερ του Αμαρουσίου Μαξίμ Σαλάς, που για πρώτη φορά αγωνίζεται στη Basketball League, είναι ο Πολυτιμότερος Παίκτης της Εβδομάδας.
Ο Σάλας συγκέντρωσε 28 βαθμούς στο ranking με 18 πόντους με 4/6 βολές, 7/9 δίποντα, ενώ είχε και 0/3 τρίποντα, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ και 5 εναντίον, ένα κλέψιμο και ένα λάθος σε 36’ και 56’’ συμμετοχής.
Η επίδοση του Λευκορώσου ψηλού του Αμαρουσίου ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις νικήτριες ομάδες της εβδομάδας.
Η καλύτερη επίδοση της 3ης αγωνιστικής ήταν του Στίβεν Ίνοχ του ηττημένου από το Μαρούσι Άρη με 31 βαθμούς στο ranking.
