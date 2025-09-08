Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ανησυχία στη Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Φρένκι ντε Γιονγκ
Ανησυχία στη Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Φρένκι ντε Γιονγκ
Ο Ολλανδός μέσος υπέστη ελαφριά κάκωση στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα – αμφίβολη η συμμετοχή του απέναντι στη Βαλένθια
Αγωνία στη Μπαρτσελόνα για τον Φρένκι ντε Γιονγκ, ο οποίος υπέστη μια «ελαφριά» κάκωση σε μυ του δεξιού ποδιού του, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος τη Δευτέρα.
Ο 28χρονος μέσος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του με την Εθνική Ολλανδίας, στον αγώνα με την Πολωνία την περασμένη Πέμπτη. Ο ίδιος αισθάνθηκε ενόχληση και, όπως εξήγησε ο Ρόναλντ Κούμαν, δεν ρίσκαραν τη συνέχισή του στο παιχνίδι. «Μας είπε ότι ένιωσε σφίξιμο στον γλουτό, έτσι δεν θέλαμε να ρισκάρουμε», τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός.
Μετά την αναχώρησή του από την αποστολή και την απουσία του από τον αγώνα με τη Λιθουανία, ο Ντε Γιονγκ επέστρεψε στη Βαρκελώνη, όπου ακολουθεί θεραπευτική αγωγή στις εγκαταστάσεις της «Μπάρτσα». Ο καταλανικός σύλλογος, αν και έκανε γνωστά τα ιατρικά δεδομένα, απέφυγε να προσδιορίσει τον χρόνο απουσίας, υπογραμμίζοντας ότι «η διαθεσιμότητά του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας».
Ο διεθνής μέσος αποτελεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού του Χάνσι Φλικ, όντας παρτενέρ του Πέδρι στον άξονα. Η συμμετοχή του στο επικείμενο παιχνίδι με τη Βαλένθια παραμένει αμφίβολη, με τους Έρικ Γκαρθία και Μαρκ Κασαντό να θεωρούνται οι πιο πιθανές εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν προλάβει.
El jugador 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐤𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/u20Ak5iYz7— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 8, 2025
